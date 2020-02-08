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Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

Beslenme ve saç sağlığı birbiriyle ilişkili. Doğru beslenerek hem saçlarınızı güzelleştirip hem de kilo verebilirsiniz. İşte saçlarınızı ışıl ışıl yaparken 4 günde 2 kilo vermenizi sağlayacak ...

Selahattin DÖNMEZ Sağlık
Giriş Tarihi: 08.02.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 08:09
Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

Beslenme ve saç sağlığı birbiriyle ilişkili. Doğru beslenerek hem saçlarınızı güzelleştirip hem de kilo verebilirsiniz. İşte saçlarınızı ışıl ışıl yaparken 4 günde 2 kilo vermenizi sağlayacak ...

Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

Işıl ışıl parlayan, hacimli ve gür saçlara sahip olmak istemeyen kadın yoktur. Ancak bana gelen kadın danışanlarımın çoğunun saç dökülmesi problemi yaşadığını görüyorum. Kadınlarda saç dökülmesinde genetik ve etnik köken, hormonal durumlar, hastalık, ilaç kullanımı, saç şekillendirme araçlarının sıklıkla kullanılması, mevsim geçişleri, yetersiz beslenme ve düzensiz yaşam tarzı gibi birçok faktör etkili. Peki beslenmenin kadınlarda saç dökülmesini önleyen en önemli silahlardan biri olduğunu biliyor musunuz?

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Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

SAĞLIKLI SAÇ İÇİN KALİTELİ BESLEN

Saç kökleri muazzam hücresel aktivite sergiler. Saçların uzaması bir döngü içinde gerçekleşir. 2-5 yıl süren uzama sürecini saçların yerine yenilerinin gelmesi için döküldüğü, yaklaşık üç aylık bir dinlenme fazı takip eder. Bu döngüde de saç kökleri kendini hızla yenilerken genel sağlık ve yeterli besin öğesi alımı önem taşır. Özellikle mikro besin öğelerinin alımında yetersizlik, yaşlanma veya hastalık, saçlara sürekli ısı uygulaması gibi diğer dış faktörlere bağlı olarak saç uzama döngüsü olumsuz etkilenebilir.

Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

Günlük 50-100 saç telinin kopması normalken Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre günde 100 saç telinden daha fazla kopma klinik olarak saç dökülmesi olarak adlandırılır. Saç dökülmesi çeşitli hastalıklar ve endokrin bozukluklarla bağlantılı olarak gelişir. Metabolik sendrom, hipotiroidizm, tip 2 diyabet ve polikistik yumurtalık sendromu ile ilişkisi çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle saç dökülmesini tedavi edebilmek için öncelikle saç dökülmesinin nedenini saptamak gerekir.

Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

YETERLİ PROTEİN

Saçlar esas olarak keratin proteininden oluşur bu da güçlü, sağlıklı saçlar için yeterli proteini alımının gerekli olduğunu gösteriyor. Saç uzaması için gerekli olan besin öğelerinin çoğu protein açısından zengin besinlerde bulunur. Bu nedenle doğal sağlıklı protein içeren yağsız kırmızı etin tüm çeşitleri, derisiz tüm balıklar, derisiz ve jelimsi yağlarından arındırılmış hindi ve tavuk eti ile yumurta beslenmede yer almalı.

Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

DEMİRDEN ZENGİN KAYNAKLAR

Demir eksikliği anemisi olan popülasyonlarda saç dökülmesine sıklıkla rastlanır. Ve özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar, hamile ve emziren anneler demir eksikliği riski altındadır. Bu nedenle kadınlarda güçlü saçlar için demir mineralinden zengin kaynakları yeterli tüketmek, demir eksikliği varsa tedavi etmek büyük önem taşır. Yağsız kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, yumurta gibi hayvansal kaynaklarda bulunan demir mineralinin vücut için kullanılabilirliliği yüksektir. Bunun bitkisel kaynaklı demir kaynakları olan pekmez, kuru meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık, fıstık ve susam gibi besinlerle de beslenme desteklenmeli.

Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

A VİTAMİNİ SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

A vitamininin saç folikülü kök hücrelerinin büyümesini uyardığı düşünülüyor. A vitamini kaynakları olan süt ve süt ürünleri, yumurta ve betakaroten bakımından zengin koyu yeşil, turuncu veya sarı havuç, kış kabağı, ıspanak, brokoli gibi sebze ve kayısı, şeftali, greyfurt gibi meyvelere diyette mutlaka yer verilmeli.

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