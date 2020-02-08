Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

DEMİRDEN ZENGİN KAYNAKLAR
Demir eksikliği anemisi olan popülasyonlarda saç dökülmesine sıklıkla rastlanır. Ve özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar, hamile ve emziren anneler demir eksikliği riski altındadır. Bu nedenle kadınlarda güçlü saçlar için demir mineralinden zengin kaynakları yeterli tüketmek, demir eksikliği varsa tedavi etmek büyük önem taşır. Yağsız kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, yumurta gibi hayvansal kaynaklarda bulunan demir mineralinin vücut için kullanılabilirliliği yüksektir. Bunun bitkisel kaynaklı demir kaynakları olan pekmez, kuru meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık, fıstık ve susam gibi besinlerle de beslenme desteklenmeli.