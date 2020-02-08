Hem saçlarınız ışıldasın hem de bedeniniz forma girsin

YETERLİ PROTEİN

Saçlar esas olarak keratin proteininden oluşur bu da güçlü, sağlıklı saçlar için yeterli diyet proteini alımının gerekli olduğunu gösteriyor. Saç uzaması için gerekli olan besin öğelerinin çoğu protein açısından zengin besinlerde bulunur. Bu nedenle doğal sağlıklı protein içeren yağsız kırmızı etin tüm çeşitleri, derisiz tüm balıklar, derisiz ve jelimsi yağlarından arındırılmış hindi ve tavuk eti ile yumurta beslenmede yer almalı.