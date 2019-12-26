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Hepsi şifa dağıtıyor! İşte en sağlıklı besinler...

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren, günlük beslenme listenizde mutlaka olması gereken bu besinlerin faydaları şaşırtıyor. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki sağlıklı ve uzun bir ömür için hangi besinleri tüketmeli? Binlerce besin arasından seçilen ve en sağlıklı besinler olarak gruplandırılan besinler hangileri? İşte en sağlıklı besinler listesi...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:34
Hepsi şifa dağıtıyor! İşte en sağlıklı besinler...

Bu besinler şifa dağıtıyor! Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren, günlük beslenme listenizde mutlaka olması gereken bu besinlerin faydaları şaşırtıyor. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki sağlıklı ve uzun bir ömür için hangi besinleri tüketmeli? Binlerce besin arasından seçilen ve en sağlıklı besinler olarak gruplandırılan besinler hangileri? İşte en sağlıklı besinler listesi...

Hepsi şifa dağıtıyor! İşte en sağlıklı besinler...

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

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Hepsi şifa dağıtıyor! İşte en sağlıklı besinler...

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Hepsi şifa dağıtıyor! İşte en sağlıklı besinler...

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Hepsi şifa dağıtıyor! İşte en sağlıklı besinler...

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Hepsi şifa dağıtıyor! İşte en sağlıklı besinler...

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Hepsi şifa dağıtıyor! İşte en sağlıklı besinler...

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

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