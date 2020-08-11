Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

Diyabet, kanser hücreleri ve insülin direncine karşı koruyucu rolüyle en önemli baharatlardan biri olan çörek otunun sahip olduğu mikrop öldürme özelliği, ona doğal bir antiseptik olma avantajı kazandırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede ve birçok hastalığın tedavisinde etkili olan çörek otunun önemine değinen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan çörek otunun iltihap giderici etkisi, vücudun hastalıklara karşı en önemli savunma mekanizması olan makrofaj, hücrelerinin sayılarını artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir." dedi.