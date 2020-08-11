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Haberler Galeri Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin 

Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

, hücreleri ve direncine karşı koruyucu rolüyle en önemli baharatlardan biri olan çörek otunun sahip olduğu mikrop öldürme özelliği, ona doğal bir antiseptik olma avantajı kazandırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede ve birçok hastalığın tedavisinde etkili olan çörek otunun önemine değinen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan çörek otunun iltihap giderici etkisi, vücudun hastalıklara karşı en önemli savunma mekanizması olan makrofaj, hücrelerinin sayılarını artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir." dedi.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:35
Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

Her derde deva ve yağı sağlığımız açısından faydalarıyla dikkat çekiyor. , hücreleri ve insülün direncine karşı koruyucu rolüyle en önemli baharatlardan biri olan çörek otunun sahip olduğu mikrop öldürme özelliği, ona doğal bir antiseptik olma avantajı kazandırıyor.

Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

Özellikle corona virüs pandemisine karşı bağışıklık sistemimizi güçlü kılmaya çalıştığımız bu günlerde , içerisinde yer alan timokinon adlı bileşenle bağışıklık sistemimizin önemli destek kuvvetlerinden biri oluyor.

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Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

Bağışıklık sistemini güçlendirmede ve birçok hastalığın tedavisinde etkili olan çörek otunun önemine değinen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan çörek otunun iltihap giderici etkisi, vücudun hastalıklara karşı en önemli savunma mekanizması olan makrofaj, hücrelerinin sayılarını artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

Kanserle savaşta en güçlü besinlerden biri olan , diyabete ve direncine karşı savaşır ve bu sayede vücuttaki kronik iltihabı giderir. Aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olur." dedi.

Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

'Çörek otuna kıymet verin, zira o ölüm dışında her derde devadır!' Hadis-i Şerif'ini hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, "Mutfağınızdan çörek otunu eksik etmeyin, onun mucizesinden faydalanın. Ancak nasıl tüketeceğiniz önemli" diyor.

Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

Çörek otunu, poğaçaların ve tuzlu kurabiyelerin üzerinde tüketmek yerine, tohumlarını tavanda dövüp yağını çıkararak ve bu yağı salatalara ya da yoğurdun içine karıştırarak tüketmenin daha etkili olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, '' yağından elde edilen timokinon maddesinin karaciğer, pankreas, meme, mide, kolon ve beyin kanserlerini önlemede, hastalığın seyrini yavaşlatmada etkili olduğunu gösteren araştırmalar bulunuyor. Bu araştırmalar, timokinon maddesinin güçlü antioksidan ve anti- özellikleri ile agresif kanserin yayılma hızını yavaşlattığını da gösteriyor." dedi.

Her derde deva çörek otunu mutfağınızdan eksik etmeyin

HEM DİYABETTEN KORUNUN HEM DE SAĞLIKLI KİLO VERİN

yağının diyabeti önleme ve tedavi etmede son derece önemli bir işlevi olduğunu vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, "Çörek otu aynı zamanda kilo vermeyi destekleyen etkili bir bitkisel çözümdür.

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