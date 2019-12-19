Her gün bir kase yoğurt yerseniz...Vücuda olan etkisi şaşırtıyor!

Yoğurt günümüzde tüm dünyada sıklıkla tüketilen en popüler fermente süt ürünleri arasında yer alıyor. Yapısında kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ bulunur, kuru madde içeriği yüksektir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok değerli besin öğelerini içerir. Süt proteini olan kazein büyük bir moleküldür ve bağırsaktan emilimi zordur; yoğurt, peynir gibi fermente ürünlere dönüştüğünde ise kazein küçük parçalara ayrılır ve proteinin emilimi artar.

Ayrıca yoğurdun folik asit, niasin, magnezyum ve çinko düzeyi süte kıyasla daha fazladır. Düzenli yoğurt tüketimiyle özellikle çocuklar ve gençler için önerilen günlük A vitamini, folik asit, B 12 vitamini, kalsiyum ve magnezyumun önemli bir bölümü karşılanabilir. Yoğurtta bulunan kalsiyum karbonat formdadır ve vücutta kullanım düzeyi de yüksektir.