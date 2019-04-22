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Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

Uzmanlar günlük hayatta su tüketiminin önemini özellikle belirtmektedir. Bu yüzden her gün 8 bardak su içmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar hayat tarzınıza, vücut büyüklüğünüze ve genel sağlık durumunuza göre daha fazlasını bile önermektedir. Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) kadınların günlük 9 bardak yani 2,2 litre su içmesini önermektedir. Erkekler içinse bir günde 13 bardak yani 3 litre su içilmesini öneriyorlar. Peki su tüketmediğimiz durumlarda suyu alabileceğimiz nelerdir? ne gibi fayda sağlamaktadır? İşte günlük hayatta su tüketiminin önemi ve su içeren besinler...

Giriş Tarihi: 22.04.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:58
Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

Uzmanlar günlük hayatta su tüketiminin önemini özellikle belirtmektedir. Bu yüzden her gün 8 bardak su içmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar hayat tarzınıza, vücut büyüklüğünüze ve genel sağlık durumunuza göre daha fazlasını bile önermektedir. Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) kadınların günlük 9 bardak yani 2,2 litre su içmesini önermektedir. Erkekler içinse bir günde 13 bardak yani 3 litre su içilmesini öneriyorlar. Peki su tüketmediğimiz durumlarda suyu alabileceğimiz nelerdir? ne gibi fayda sağlamaktadır? İşte günlük hayatta su tüketiminin önemi ve su içeren besinler...

Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

SALATALIK

Su oranı: 96%

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Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

Salatalık katı gıdalar içinde en yüksek sulu oranına sahip olanıdır. Güçlü bir güneş ışığı altında çalışırken bile vücudunuzun dehidre olmasını yani susuz kalmasını engellemeye yardımcı olur. değerini de göz önünde bulundurduğumuzda, salatalığı mutlaka yıl boyunca diyetinize eklemek isteyeceksiniz. Salatalıkta bol miktarda C, K, ve B vitaminleri, bakır, potasyum ve manganez gibi mineraller vardır. Bu sayede, beslenme yetersizliklerini önlemek için de birebirdir.

Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

KABAK (DOLMALIK)

Su oranı: 95%

Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

Kabak salatalığa çok benzese de ondan farklı bir sebzedir.. Tek ortak yönleri yüksek su içerikleri ve değerleridir. C, B ve A vitaminleri konusunda zengindir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yüzde 95 su oranı vardır ve vücut için harika bir su kaynağıdır. Ama pişirildiğinde su içeriğinin bir kısmını kaybeder.

Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

DOMATES

Su oranı: 94%

Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

Domates ülke genelinde en çok tüketilen sebzelerden biri ve zengin bir likopen, beta karoten, folik asit, potasyum, C ve E Vitaminleri ve flavanoid kaynağıdır. Kalp hastalığına ve kansere iyi gelmesinin ve genel sağlığımıza faydalı olmasının yanında, yüzde 94 oranında da su içermektedir. Yani dehidrasyon yaşamamızı (susuz kalma) engelleyen gıdaların başlarında gelmektedir.

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