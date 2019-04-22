Her gün tüketiyoruz ama bu gerçek şoke etti

Kabak salatalığa çok benzese de ondan farklı bir sebzedir.. Tek ortak yönleri yüksek su içerikleri ve besin değerleridir. C, B ve A vitaminleri konusunda zengindir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yüzde 95 su oranı vardır ve vücut için harika bir su kaynağıdır. Ama pişirildiğinde su içeriğinin bir kısmını kaybeder.