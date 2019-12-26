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  • Her gün tükettiğimiz o besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

Her gün tükettiğimiz o meğer taşına neden oluyormuş!

Böbrekler, yaşamın devam edebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Öte yandan vücut için gerekli olan bazı maddeleri filtre ederek bunların seviyelerini ayarlamak gibi bir görevi de bulunan böbreklerde bu görevle ilgili mekanizmadaki sorunlara bağlı olarak taşları oluşabilmektedir.Günlük hayatta tükettiğimiz vücudumuzda farklı etkiler yaratabiliyor. Son araştırmalara göre uzmanlar bazı besinlerin böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. düşürmek, doğum sancısı kadar zorlu bir süreç. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve korunma yöntemlerini anlattı. Hangi besinler böbrek taşına neden olur? Böbrek taşından korunmanın yöntemleri nelerdir? İşte besinler...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:35
Her gün tükettiğimiz o besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

Böbrekler, yaşamın devam edebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Öte yandan vücut için gerekli olan bazı maddeleri filtre ederek bunların seviyelerini ayarlamak gibi bir görevi de bulunan böbreklerde bu görevle ilgili mekanizmadaki sorunlara bağlı olarak taşları oluşabilmektedir.Günlük hayatta tükettiğimiz vücudumuzda farklı etkiler yaratabiliyor. Son araştırmalara göre uzmanlar bazı besinlerin böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. düşürmek, doğum sancısı kadar zorlu bir süreç. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve korunma yöntemlerini anlattı. Hangi besinler böbrek taşına neden olur? Böbrek taşından korunmanın yöntemleri nelerdir? İşte besinler...

Her gün tükettiğimiz o besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

BÖBREK TAŞI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Besinlerle vücuda aşırı alınan ya da vücutta oluşan maddelerin kandaki yoğunluğu artarsa, böbreklerden süzülerek idrara geçen miktar artacaktır. Vücuda alınan su miktarı azaldığında ya da su kaybının arttığı durumlarda ise daha az miktarda ve daha fazla yoğunlukta idrar oluşacaktır.

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Her gün tükettiğimiz o besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

Bu sebeplerden dolayı böbreklerden süzülen tuzlar, atık ve kimyasal maddelerin idrardaki yoğunlukları belirli bir eşik değerini aşınca kristalleşir. Kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerinin kristalleşmesi sonucu birbirine yapışarak kumları ve bunlar da birleşerek taşları oluşturur.

Her gün tükettiğimiz o besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler; taşının büyüklüğüne, yerine ve tıkanma yapıp yapmadığına göre değişiklik gösterir. Böbrek taşının en sık rastlanan belirtisi, böbreğin olduğu bölgedeki ağrıdır. Taş, böbrek içinde kaldığı ve üst idrar yoluna girmediği sürece herhangi bir belirti vermez. Biraz büyük taşlar hastalarda hafif yan ağrısı şeklinde kendini hissettirebileceği gibi bazen ağrı çok şiddetli kriz şeklinde olabilir.

Her gün tükettiğimiz o besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

Genellikle taş böbrekten hareket edip üreter denilen üst idrar kanalına girince ağrıların şiddeti ani artış gösterir. Bu ağrının sebebi taşın idrar yolunu tıkaması sonucunda ve taşın gerisinde kalan idrar kanalının şişerek gerilmesidir.

Her gün tükettiğimiz o besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

Bunun yanında taşın neden olduğu diğer problem enfeksiyondur. Taş bir yabancı cisim olduğundan idrarda enfeksiyon yaparak ve antibiyotik tedavisinin etkisini azaltarak iltihabına ve dolayısı ile yüksek ateşe neden olabilir.

Her gün tükettiğimiz o besin meğer böbrek taşına neden oluyormuş!

BESLENMEYE DİKKAT EDEREK TAŞ OLUŞUMU ÖNLENEBİLİR Mİ?

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, taşı oluşumundan koruyacak, kolayca uygulayabileceğiniz yöntemleri şöyle sıraladı:

Bol sıvı tüketin: Günde 2.5 litre civarında sıvıyı belli aralıklarla tüketin. Su haricinde limonata, portakal suyu ve greyfurt suyu gibi C vitamini içeren meyve suları da taş oluşumunu engelleyebilir. Taze sıkılmış meyve suları tercih edin ve konsantre meyve sularının taş hastalığı riskini artırabileceğini unutmayın.

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