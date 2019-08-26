Her ortamda yetişiyor: Hem şifalı hem lezzetli!

ADAÇAYIYLA KARIŞTIRILMALI

Bağırsakta bulunan gazların giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sakinleştirici özelliği de vardır. Eğer kuşotu bitkisini adaçayıyla birlikte tüketirseniz rahim kanamalarına ve rahim iltihaplarına iyi geldiğini de görürsünüz. Maydanozla birlikte demleyip düzenli içtiğinizde idrar torbası taşlarını geçirir. Ayrıca bu bitkiyi kaynatıp içtiğinizde boğaz yolu enfeksiyonlarınız için bir koruma oluşturmuş olursunuz. Nezle, bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Kantaronla birlikte kullanıp, dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz.

200 gram yeni yıkanmış, taze yaprak ve sapları doğranır ve macun kıvamına gelene kadar sıcak suyla karıştırılır. Elde edilen macun, gazlı bez ya da tülbent üzerine sürülür, cilde uygulanır ve lapa soğuyana kadar yerinde bekletilir. Lapanın yapışmasını önlemek için uygulamadan önce deriye bir miktar zeytinyağı sürülür.