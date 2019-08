Her ortamda yetişiyor: Hem şifalı hem lezzetli!

Nemli her ortamda yetişen kuşotundan hazırlanan lapa, egzama ve sedefe iyi geliyor. Açık yaraların kapanmasını sağlıyor.​ Serçedili ve serçeotu olarak da bilinen kuşotu Anadolu'da yol kenarları, duvar dipleri ve bahçelerde yaygın olarak yetişir. İlkbahardan kış başına kadar aralıksız açan küçük kırmızımsı beyaz renkli çiçekleri yıldız biçimindedir. Yer seçmeyen, nemli olmak koşuluyla her türlü toprakta yetişen kuşotu, bol miktarda organik asitler, potasyum tuzlan, fosfor ve C vitamini içerir. Ülkemizde pazar yerlerinde satılan kuşotu, çiğ olarak yenilebilecek kadar lezzetlidir. Bu nedenle salatalara konulur, börek harcına eklenir ya da sebze olarak pişirilir.