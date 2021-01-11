HaberlerGaleriHer sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu
Her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu
Yapılan çalışmalar hipertansiyon hastalığının dünyadaki her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep olduğunu gösteriyor. Fakat endişelenmeyin! Bu ciddi rahatsızlığı önlemek mümkün! Selahattin Dönmez'in size vereceği 10 öneriyle hem hipertansiyon rahatsızlığının önüne geçecek hem de daha sağlıklı bir yaşama kavuşacaksınız...
Giriş Tarihi: 11.01.2021
16:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
16:14
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