Her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu

2- GÜNDE BİR SİLME TATLI KAŞIĞI TUZU AŞMAYIN: Kan basıncının yükselmesine etki eden en önemli mineral sodyumdur. Türkiye'de yapılan araştırmalarda ortalama tuz tüketiminin günde 18 gram gibi çok yüksek değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Ancak günlük tuz tüketimi 6 gramın altında tutulduğunda büyük kan basıncında 4-6 mmHg kadar azalma sağlanabiliyor. Hastalıktan korunmada günde 2300 mg sodyumun üzerine çıkılmamasına dikkat çekilirken, gerekli durumlarda sodyumu 1500 mg olarak sınırlayarak düşük sodyumlu diyet önerilebilir. Bu miktar ise yaklaşık 3/4 tatlı kaşığı tuza eş değerdir.