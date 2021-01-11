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Her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu

Yapılan çalışmalar hastalığının dünyadaki her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep olduğunu gösteriyor. Fakat endişelenmeyin! Bu ciddi rahatsızlığı önlemek mümkün! Selahattin Dönmez'in size vereceği 10 öneriyle hem rahatsızlığının önüne geçecek hem de daha sağlıklı bir yaşama kavuşacaksınız...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 16:14
Her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu

Dünya Sağlık Örgütü en öldürücü üçüncü hastalık olan hipertansiyonun dünyadaki her sekiz kişiden birinin ölümünden sorumlu olduğunu bildiriyor. hastalığının görülme sıklığı yaşla ve beden kitle indeksi ile doğru orantılı olarak artıyor.

Her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu

Yapılan çalışmalarda hipertansif hastaların en az yarısının obez olduğu da bir gerçek. Fakat beslenmenizde uyacağınız 10 altın kuralla hipertansiyondan korunmak, hastalıkla baş etmek, hipertansiyonun beraberinde getirdiği hastalıkları önlemek mümkün.

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Her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu

1- FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN: Obezite, kalp damarlarında yapısal ve işlevsel bozukluğa neden olur. Fazla kilolu bireylerde damar içinde kan akımının yavaşladığı ve damar direncinin arttığı çalışmalarca gösterilmiştir.

Her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu

hastalarının ideal kiloya yaklaştıkça kalp damar bozuklukların azalacağını unutmamanızı ve yaşam boyu ideal kiloyu korumayı hedef almanızı öneririm.

Her sekiz kişiden birinin ölümüne sebep oluyor! Tansiyonu alt etmenin 10 yolu

2- GÜNDE BİR SİLME TATLI KAŞIĞI TUZU AŞMAYIN: Kan basıncının yükselmesine etki eden en önemli mineral sodyumdur. Türkiye'de yapılan araştırmalarda ortalama tuz tüketiminin günde 18 gram gibi çok yüksek değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Ancak günlük tuz tüketimi 6 gramın altında tutulduğunda büyük kan basıncında 4-6 mmHg kadar azalma sağlanabiliyor. Hastalıktan korunmada günde 2300 mg sodyumun üzerine çıkılmamasına dikkat çekilirken, gerekli durumlarda sodyumu 1500 mg olarak sınırlayarak düşük sodyumlu diyet önerilebilir. Bu miktar ise yaklaşık 3/4 tatlı kaşığı tuza eş değerdir.

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