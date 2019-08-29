Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

Son derece besleyici

Karbonhidratı yüksek olan birçok meyvenin aksine, hindistan cevizi çoğunlukla yağ sağlar. Ayrıca protein, birkaç önemli mineral ve az miktarda B vitamini içerirler. Bununla birlikte, diğer vitaminlerin çoğunun önemli bir kaynağı değildir.

Hindistan cevizindeki mineraller vücudunuzdaki birçok fonksiyonda rol oynar. Hindistan cevizi özellikle kemik sağlığı ve karbonhidrat, protein ve kolesterol metabolizması için gerekli olan manganez bakımından yüksektir. Ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin yanı sıra hücreleri koruyan önemli bir antioksidan olan selenyumun oluşmasına yardımcı olan bakır ve demir bakımından da zengindirler.