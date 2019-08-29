Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

Hindistan cevizinin, sağlıklı besin içeriği ile kalp sağlığından kan şekeri kontrolüne kadar birçok faydası bulunuyor. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, hindistan cevizinin etkileyici 5 sağlık ve beslenme yararını yazdı. Hindistan cevizi, tropik bölgelerde 4.500 yıldan fazla bir süredir yetişen bir meyvedir. Ancak son zamanlarda lezzetleri, mutfak kullanımları ve potansiyel sağlık yararları öğrenildikçe popülerliği artmıştır. Sağlam bir yapıya ve lezzetli, hafif tatlı bir tada sahiptir. Kurutulmuş hindistancevizi eti genellikle rendelenir ve pişirme veya fırınlamada kullanılır. Daha fazla işlenebilir ve un haline getirilebilirler. Ayrıca hindistan cevizi yağı da birçok alanda kullanılmaktadır.