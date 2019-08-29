Türkiye'nin en iyi haber sitesi

cevizinin etkileyici 5 faydası

cevizinin, sağlıklı besin içeriği ile kalp sağlığından kan şekeri kontrolüne kadar birçok faydası bulunuyor. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, hindistan cevizinin etkileyici 5 sağlık ve beslenme yararını yazdı. , tropik bölgelerde 4.500 yıldan fazla bir süredir yetişen bir meyvedir. Ancak son zamanlarda lezzetleri, mutfak kullanımları ve potansiyel sağlık yararları öğrenildikçe popülerliği artmıştır. Sağlam bir yapıya ve lezzetli, hafif tatlı bir tada sahiptir. Kurutulmuş eti genellikle rendelenir ve pişirme veya fırınlamada kullanılır. Daha fazla işlenebilir ve un haline getirilebilirler. Ayrıca da birçok alanda kullanılmaktadır.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 10:52
Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

Son derece besleyici

Karbonhidratı yüksek olan birçok meyvenin aksine, cevizi çoğunlukla yağ sağlar. Ayrıca protein, birkaç önemli mineral ve az miktarda B vitamini içerirler. Bununla birlikte, diğer vitaminlerin çoğunun önemli bir kaynağı değildir.

Hindistan cevizindeki mineraller vücudunuzdaki birçok fonksiyonda rol oynar. özellikle kemik sağlığı ve karbonhidrat, protein ve kolesterol metabolizması için gerekli olan manganez bakımından yüksektir. Ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin yanı sıra hücreleri koruyan önemli bir antioksidan olan selenyumun oluşmasına yardımcı olan bakır ve demir bakımından da zengindirler.

Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

cevizindeki yağların çoğu orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) formundadır. Vücudunuz MCT'leri diğer yağ türlerinden farklı şekilde metabolize eder, doğrudan ince bağırsaklarınızdan emer ve bunları enerji için hızlı bir şekilde kullanır. Obeziteye sahip kişilerde MCT'lerin yararlarına ilişkin bir inceleme, bu yağların, hayvansal gıdalardan elde edilen uzun zincirli doymuş yağlar yerine yenildiğinde vücudun yağ kaybını artırabileceğini buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

Kalp sağlığına faydalı

cevizi yağının, kolesterol düzeyleri üzerinde nötr bir etkisi vardır. Kurutulmuş etinden elde edilen sızma tüketilmesi göbek yağını azaltabilir. Bu özellikle yararlıdır, çünkü aşırı göbek yağı kalp hastalığı ve diyabet riskinizi arttırır.

Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

Kan şekeri kontrolü

cevizi; karbonhidratı düşük, lif ve yağ oranı yüksek bir meyvedir ve kan şekeri seviyenizi dengeleyebilir. , muhtemelen arginin içeriği nedeniyle antidiyabetiktir. Arginin, kan şekeri seviyelerinizi düzenlemek için insülin hormonunu serbest bırakan pankreas hücrelerinin çalışması için önemli olan bir amino asittir. etinin yüksek lif içeriği ayrıca sindirimi yavaşlatmaya ve kan şekeri seviyelerini de düzenlemeye yardımcı olan insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Hindistan cevizinin karbonhidratı düşüktür ve amino asitler, sağlıklı yağlar ve lifler bakımından zengindir ve kan şekeri kontrolü için mükemmel bir seçimdir.

Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

Güçlü antioksidanlar içerir

cevizi eti, hücrelerin oksidatif hasardan korunmasına yardımcı olabilecek antioksidanlar olan fenolik bileşikler içerir. eti üzerinde yapılan laboratuar testleri, antioksidanlara sahip olduğunu göstermiştir. Bazı tüp ve hayvan çalışmaları da yağında bulunan antioksidanların, hücreleri oksidatif stres ve kemoterapinin neden olduğu hasar ve ölümden korumaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. , hücrelerinizi hasara karşı koruyabilen ve hastalık riskinizi azaltabilecek polifenol antioksidanları içerir.

Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

Diyete eklenmesi kolay

cevizi, lezzetli yemeklere hoş bir lezzet katar. Etli dokusu ve lezzeti ile körilerde, balık güveçlerinde, pirinç yemeklerinde kullanılabilir. Rendelenmiş, paketli alırken bazı markaların, ilave şeker içerdiğini unutmayın. İçerik etiketini kontrol ettiğinizden emin olun. mutfakta çok yönlüdür ve hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilir. Bir tutam ham hindistan cevizi, yulaf ezmesine biraz doku ve tropikal lezzet katar. Puding veya yoğurt içine karıştırılmış halde kilo almak isteyen biri için lezzetli bir kalori güçlendiricidir. unu, buğday unu yerine pişirme amacıyla kullanılabilir. Glütensiz beslenen ve karbonhidrat sayımı yapan herkes için popüler bir seçenektir. Tahıl içermediğinden, un, normal buğday unu gibi tahıl ürünlerine izin vermeyen paleo diyeti için de uygundur.

Hindistan cevizi unu diğer un türlerinden daha fazla sıvı emer. Ek olarak, , fırınlama, sote veya kızartmada kullanılabilen, ısıya dayanıklı lezzetli bir yağdır.

Hindistan cevizinin etkileyici 5 faydası

Potansiyel dezavantajları

cevizinin yağ oranı çok yüksektir ve kalorisi yüksektir. Kalori gereksinimlerinize ve alımınıza bağlı olarak, diyetinizde fazla kaloriyi hesaba katmazsanız, kilo almanıza yol açabilir. Kilonuzu izliyorsanız, porsiyonlarınızı küçük tutun. Ek olarak, nadir olsa da bazı insanlarda hindistan cevizine alerjisi var. Böyle bir alerjiniz varsa, kaynaklı tüm ürünleri tüketmekten kaçınmalısınız. Çok yüksek kolesterolünüz varsa veya kalp hastalığı riskiniz varsa, düzenli tüketmeden önce sağlık uzmanınıza danışın.

BİZE ULAŞIN