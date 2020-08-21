Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hızla zayıflatan besin bulundu! Vücutta sağlıksız yağ bırakmıyor...

Hızla zayıflatan besin bulundu! Vücutta sağlıksız yağ bırakmıyor...

yapmak ve istenilen kiloya ulaşmak oldukça zor bir süreçtir. Hızla alınan kiloları vermek için günlerce hatta aylarca uğraşmak gerekir. Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında bol lif kaynağı besinler yer alıyor. Kilo vermek için ilk başvurulan besinler, sindirim sistemini düzenleyen, kalorisi düşük, bol lif içerenler oluyor. Uzmanların son yaptığı araştırmalara göre, bu besinler hızla yağ yakıyor ve birçok hastalıktan koruyor. Hem hızlı hem sağlıklı kilo vermek istiyorsanız yağ yakımını hızlandıran bu besinleri mutlaka diyet listelerinize dahil etmeniz gerekiyor. İşte hızla ...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 09:35
Hızla zayıflatan besin bulundu! Vücutta sağlıksız yağ bırakmıyor...

listelerinin vazgeçilmezleri arasında bol lif kaynağı besinler yer alıyor. Kilo vermek için ilk başvurulan besinler, sindirim sistemini düzenleyen, kalorisi düşük, bol lif içerenler oluyor. Uzmanların son yaptığı araştırmalara göre, bu besinler hızla yağ yakıyor ve birçok hastalıktan koruyor. Hem hızlı hem sağlıklı kilo vermek istiyorsanız yağ yakımını hızlandıran bu besinleri mutlaka diyet listelerinize dahil etmeniz gerekiyor. İşte hızla ...

Hızla zayıflatan besin bulundu! Vücutta sağlıksız yağ bırakmıyor...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hızla zayıflatan besin bulundu! Vücutta sağlıksız yağ bırakmıyor...

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Hızla zayıflatan besin bulundu! Vücutta sağlıksız yağ bırakmıyor...

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Hızla zayıflatan besin bulundu! Vücutta sağlıksız yağ bırakmıyor...

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

SON DAKİKA