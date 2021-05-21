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Haberler Galeri Hızla zayıflatan en etkili besin! Metabolizmayı hızlandırıyor...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 09:01

Hızla zayıflatan en etkili besin! Metabolizmayı hızlandırıyor...

Sağlıklı bir hayat sürdürmek için kilo kontrolü şart. Özellikle pandemi döneminde evde kalınan süre arttığı için kilo alımı da yaygınlaştı. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Peki, hangi besinler hızla zayıflatıyor? İşte kilo vermeyi kolaylaştıran süper besinler...

Hızla zayıflatan en etkili besin! Metabolizmayı hızlandırıyor...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Hızla zayıflatan en etkili besin! Metabolizmayı hızlandırıyor...

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

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Hızla zayıflatan en etkili besin! Metabolizmayı hızlandırıyor...

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Hızla zayıflatan en etkili besin! Metabolizmayı hızlandırıyor...

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

Hızla zayıflatan en etkili besin! Metabolizmayı hızlandırıyor...

İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

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