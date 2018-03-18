Hüznün bile hastalık olarak pazarlandığı Toplumsal anestezi çağındayız

BAŞKASININ TALİHSİZLİĞİNDEN ZEVK ALMA HASTALIĞI



- Özellikle, geçenlerde İran'da düşen Türk jetinden sonra hayatını kaybeden yolcular için, bu coğrafyadan beklenmeyecek şeyler yazıldı, söylendi sosyal medyada. Ölüme, ölüye her ne olursa olsun saygısı olan bir toplumken nasıl böyle bir hale geldik? Ünlü cenazelerinde selfie çektirip paylaşmak da başka bir durum...

- 'Schadenfreude' başkasının talihsizliğinden zevk almak demek. Kimi insanlar habis bir haset duygusunun mahkumudur, onlar başkalarının sahip olduklarının ellerinden alınmasını diler. Habis haset içindeki kişi, başkasının sahip olduğunu düşündüğü olumlu nitelikler kendisinde olmadığı için bundan büyük ıstırap duyar ve o niteliklerin o kişiden alınmasını ister. Hatta bazen bunun için çaba gösterir. 'Oh olsun'cular haset ettiklerinin uğradıkları beladan sevinç duyarlar. Sosyal medya ağları haset duygularını kolayca körüklüyor. Herkes hayatını ötekinin önüne fütursuzca boca ettiğinde haset de yaygın bir yıkıcı duygu olarak boy veriyor. Cenazede selfie çekmek de empati yoksulluğunun bir tezahürü, orada ıstırap içindeki insanlarla duygudaş olamamak, hayatı sadece kendi bencil istekleri doğrultusunda yaşamak demektir. Yoğun bakımlardan cenazelere dek en mahrem anların bile gösteri kültürüne yem edilmesi, modern sığlık salgınının da bir tezahürüdür.