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  • İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!

bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize !

doğanın bizlere sunduğu yaşam kaynağı. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok maddeyi karşılayan besinler bizi hastalıklara karşı da korur. Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri 'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ise herkesin bol bol tüketmesi gereken besinlerden. Peki en sağlıklı besinler neler? İbn-i Sina'nın kitabındaki besinler hangileri? İbn-i Sina'nın mucizevi reçetesindeki besinler neler? İşte ...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 10:15
İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!

doğanın bizlere sunduğu yaşam kaynağı. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok maddeyi karşılayan besinler bizi hastalıklara karşı da korur. Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri 'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ise herkesin bol bol tüketmesi gereken besinlerden. Peki en sağlıklı besinler neler? İbn-i Sina'nın kitabındaki besinler hangileri? İbn-i Sina'nın mucizevi reçetesindeki besinler neler?

İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!

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İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!
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İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!
İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!
İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!
İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!
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