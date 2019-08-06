İbn-i Sina bin yıl önce kaleme adı... Her derde deva 20 mucize besin!

Besinler doğanın bizlere sunduğu yaşam kaynağı. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok maddeyi karşılayan besinler bizi hastalıklara karşı da korur. Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ise herkesin bol bol tüketmesi gereken besinlerden. Peki en sağlıklı besinler neler? İbn-i Sina'nın kitabındaki besinler hangileri? İbn-i Sina'nın mucizevi reçetesindeki besinler neler?