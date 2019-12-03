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  • İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

'nın mucizevi tarifi ortaya çıktı! "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ve o dönemde her derde deva denilen mucize tarifi ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. Peki, hangi besin hangi hastalığa çare oluyor? İbn-i Sina'nın önerdiği besinler hangileriydi? Tüm hastalıkların çaresi diye nitelendirilen karışımda neler var? İşte İbn-i Sina'nın mucize tarifi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:09
İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

'nın mucizevi tarifi ortaya çıktı! "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ve o dönemde her derde deva denilen mucize tarifi ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. Peki, hangi besin hangi hastalığa çare oluyor? İbn-i Sina'nın önerdiği besinler hangileriydi? Tüm hastalıkların çaresi diye nitelendirilen karışımda neler var? İşte İbn-i Sina'nın mucize tarifi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler...

İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri 'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ve her derde deva olarak nitelendirilen mucize karışımı sizler için derledik...

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İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

SUSAM

Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır.Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler. İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır

İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

KABAK SUYU

Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.

İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

KARNABAHAR

Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.

İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

KEREVİZ

İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz.

İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir.

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