İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ve mucize besinler...

İbn-i Sina'nın mucizevi tarifi ortaya çıktı! "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ve o dönemde her derde deva denilen mucize tarifi ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. Peki, hangi besin hangi hastalığa çare oluyor? İbn-i Sina'nın önerdiği besinler hangileriydi? Tüm hastalıkların çaresi diye nitelendirilen karışımda neler var? İşte İbn-i Sina'nın mucize tarifi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler...