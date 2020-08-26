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Haberler Galeri İki ayda kanser riskini azaltan gıda!
Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 16:00

İki ayda kanser riskini azaltan gıda!

Yaşa bağlı olarak vücutta meydana gelen değişimler, hücrelerin tahribatı, düzensiz beslenme, genetik faktörler ve birçok sebebe bağlı olarak hastalıklar meydana geliyor. Son yılların en korkulan hastalığı olan kanser, çoğunlukla beslenme alışkanlıklarından dolayı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar hücre tahribatını engelleyen besinlerin olduğunu ortaya çıkardı. Peki hangi besinler kanserden koruyor? Hangi besinler hücre tahribatını engelliyor? İşte düzenli tüketildiğinde kanser riskini azaltan ve hücre yenilenmesini sağlayan besinler...

İki ayda kanser riskini azaltan gıda!

Yaşa bağlı olarak vücutta meydana gelen değişimler, hücrelerin tahribatı, düzensiz beslenme, genetik faktörler ve birçok sebebe bağlı olarak hastalıklar meydana geliyor. Son yılların en korkulan hastalığı olan kanser, çoğunlukla beslenme alışkanlıklarından dolayı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar hücre tahribatını engelleyen besinlerin olduğunu ortaya çıkardı. Peki hangi besinler kanserden koruyor? Hangi besinler hücre tahribatını engelliyor? İşte düzenli tüketildiğinde kanser riskini azaltan ve hücre yenilenmesini sağlayan besinler...

İki ayda kanser riskini azaltan gıda!

KANSERE KARŞI PAZI

Bu bitki en bilindik iki antioksidan için kaynaktır: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcıdır. Kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltır.

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İki ayda kanser riskini azaltan gıda!

Yapacağınız sandviçlerin veya wrapların içinde pazı seçtiğimizde kalori alımını korurken antioksidan alımımızı arttırmış oluruz. Pazı pişirmenin de bir tekniği olması gerekir. Yaprakları kökünden kesin, soğukken sandviçinizi kinoa, esmer pirinç, keçi peyniri, ızgara tavuk, tatlı patates, domates ve diğer sebzelerle doldurun veya pazı kökünü sarımsak ve zeytinyağıyla soteleyin. Yaprakları, kuş üzümünü, çam fıstığını ekleyin, birkaç dakika pişirip servis edin.

İki ayda kanser riskini azaltan gıda!

GENÇLEŞTİREN BESİN SARIMSAK

Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminleri içermektedir. Sarımsak içerdiği antioksidanlar ile sigaranın, kirlenmiş havanın ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkilerin giderilmesi ve vücuttan biriken toksinlerin atılmasına yardımcıdır.

İki ayda kanser riskini azaltan gıda!

Ayrıca kan yağlarını azaltan, kan pıhtılaşmasını önleyen, tansiyon düşüren, kan damarlarını koruyan antioksidan, antimikrobiyal, antiviral ve antiparazitiktir.

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