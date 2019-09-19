İnsan sağlığını bozan en zararlı besinler! Amerikan araştırma şirketi açıkladı...

Düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemi kuşkusuz hemen yerde yeterince vurgulanıyor. İnsanın sağlıklı bir hayat sürmesi ve daha uzun bir ömür yaşaması için gerekli şartlardan olan sağlıklı beslenmeyi, kimi zaman farkında olmadan kimi zamansa lezzetine kapıldığımız ürünler ile aksatabiliyoruz. Amerika'da sağlıklı yaşam konusunda bilgi veren bir kuruluş, insan sağlığını oldukça olumsuz etkileyecek besinleri tek tek listeledi. Listede açıklanan ürünler sık sık tüketildiği takdirde insan sağlığını bozuyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor. İşte liste liste zehir saçan o besinler…