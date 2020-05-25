Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İnsülin direncinden kurtulabilirsiniz! İşte insülin direncini kıran mucize besinler

direncinden kurtulabilirsiniz! İşte insülin direncini kıran mucize

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için hormonuna ihtiyacınız vardır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi nelerdir? İşte insülin direncini kıran besinler...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 07:42
İnsülin direncini kıran mucize besinler

İnsülin direncini kıran mucize besinler

Gün içinde aldığınız şekeri yani glikozu enerjiye dönüştürebilmeniz için hormonuna ihtiyacınız vardır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan insülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi nelerdir? İşte insülin direncini kıran besinler...

İnsülin direncini kıran mucize besinler

İnsülin direncini kıran mucize besinler

direnci birçok organı etkileyen ve ciddi hasarlara yol açan karmaşık bir bozukluktur. Kısaca insüline karşı biyolojik yanıtın bozulması olarak tanımlanabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İnsülin direncini kıran mucize besinler

İnsülin direncini kıran mucize besinler

, pankreas bezinden salgılanan ve şekerin hücrelere girmesini sağlayan hormondur. İnsülin direnci olanlarda karaciğer, yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez çünkü bu bireylerde insülinin bağlandığı ve aktive olduğu insülin reseptörlerinde bir sorun vardır.

İnsülin direncini kıran mucize besinler

İnsülin direncini kıran mucize besinler

Sonuçta yükselmeye devam eder. Bunun sonucunda pankreas bezi, şeker seviyesini düşürmek için cevap olarak daha fazla salgılar. Bu salgılama işlemi sonsuz değildir bu da bir süre sonra pankreas bezinin yeterli insülin üretemez hale gelmesine neden olur.

İnsülin direncini kıran mucize besinler

İnsülin direncini kıran mucize besinler

Kanda giderek yükselen şeker, tip 2 diyabete, yüksek tansiyona, kan yağlarının yükselmesine ve kalp damarhastalıklarına zemin hazırlar. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan direncini yenmenin en basit ve etkili yolu ise besinlerdeki güçte saklı.

İnsülin direncini kıran mucize besinler

İnsülin direncini kıran mucize besinler

KALSİYUMDAN ZENGİN TUZDAN FAKİR BESLENME

İnsülin salınımı kalsiyuma bağımlı bir süreçtir, kalsiyum eksikliği oluşursa pankreastan insülin salgılanması olumsuz yönde etkilenir. İnsülin direnci olanlar günlük ihtiyaçlarını almalılar.

İnsülin direncini kıran mucize besinler

İnsülin direncini kıran mucize besinler

Kalsiyum alımını artırmak için beslenmede süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir, badem, fındık ve yeşil yapraklı sebzelere yer verilmeli. direnci için risk oluştur, tuz tüketimi bir tatlı kaşığını geçmemeli.

SON DAKİKA