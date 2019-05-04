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direncini kıran mucizevi

Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz.

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 04.05.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 09:25
İnsülin direncini kıran mucizevi besinler

Ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkan direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz.

İnsülin direncini kıran mucizevi besinler

direnci birçok organı etkileyen ve ciddi hasarlara yol açan karmaşık bir bozukluktur. Kısaca insüline karşı biyolojik yanıtın bozulması olarak tanımlanabilir.

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İnsülin direncini kıran mucizevi besinler

, pankreas bezinden salgılanan ve şekerin hücrelere girmesini sağlayan hormondur. İnsülin direnci olanlarda karaciğer, yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez çünkü bu bireylerde insülinin bağlandığı ve aktive olduğu insülin reseptörlerinde bir sorun vardır.

İnsülin direncini kıran mucizevi besinler

Sonuçta kan şekeri yükselmeye devam eder. Bunun sonucunda pankreas bezi, şeker seviyesini düşürmek için cevap olarak daha fazla salgılar. Bu salgılama işlemi sonsuz değildir bu da bir süre sonra pankreas bezinin yeterli insülin üretemez hale gelmesine neden olur.

İnsülin direncini kıran mucizevi besinler

Kanda giderek yükselen şeker, tip 2 diyabete, yüksek tansiyona, kan yağlarının yükselmesine ve kalp damarhastalıklarına zemin hazırlar. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan direncini yenmenin en basit ve etkili yolu ise besinlerdeki güçte saklı.

İnsülin direncini kıran mucizevi besinler

KALSİYUMDAN ZENGİN TUZDAN FAKİR BESLENME

salınımı kalsiyuma bağımlı bir süreçtir, kalsiyum eksikliği oluşursa pankreastan insülin salgılanması olumsuz yönde etkilenir. İnsülin direnci olanlar günlük ihtiyaçlarını almalılar.

İnsülin direncini kıran mucizevi besinler

Kalsiyum alımını artırmak için beslenmede süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir, badem, fındık ve yeşil yapraklı sebzelere yer verilmeli. direnci için risk oluştur, tuz tüketimi bir tatlı kaşığını geçmemeli.

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