Ispanak çok değerli bir besindir

Bunun yanında zehirlenmenin aşırı gübreleme ya da piştikten sonra aşırı bekletme sonucunda ıspanakta nitrit oranının artmasına bağlı olduğunu düşünenler de var. Bu konuda fitoterapi, tıp, gıda, tarım yazarlığı gibi farklı alanlardan birçok uzmanın farklı görüşlerini okudum. Ve sizler için bu hafta konuyu bir uzman diyetisyen gözüyle ele almaya karar verdim.

Konu bilimsel çerçevede değerlendirdiğimde öncelikle ıspanağın kendisinin kesinlikle zehirli bir besin olmadığını ve sağlık için çok ama çok değerli olduğunu belirtmek isterim.

