Ispanak çok değerli bir besindir

Ispanak antioksidan klorofil, karotenoidler ve flavonoidlerin bazı türlerini içerir. Bunun yanında C, E ve bazı B vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından zengindir. Lutein, zeaksantin, betaz karoten, omega 3, koenzim Q 10 gibi sağlık üzerinde inanılmaz yararlara sahip çok sayıda bileşene sahiptir.
Sindirimin güçlenmesinden bağışıklığa, göz sağlığından kanseri önlemeye birçok fayda sunar. Bu nedenle en mantıklı yolun ıspanakla ilgili bu çalkantılı durum geçene kadar ıspanak tüketimi konusunda dikkatli olunması, en doğru satın alma, ayıklama, yıkama, saklama, pişirme koşullarını sağlayarak oluşabilecek tehlike riskinin sıfırlaması olduğu kanısındayım.