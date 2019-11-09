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çok değerli bir besindir

kaynaklı zehirlenmeler hepimizi korkuttu. ve ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce yapılan analizler sonucunda zehirlenmenin araya karışan farklı otlardan olduğu belirlendi... Peki şimdi ne yapacağız? İşte ıspanakla ilgili bilmeniz gereken her şey..

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık
Giriş Tarihi: 09.11.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 09:48
Ispanak çok değerli bir besindir

kaynaklı zehirlenmeler hepimizi korkuttu. ve ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce yapılan analizler sonucunda zehirlenmenin araya karışan farklı otlardan olduğu belirlendi... Peki şimdi ne yapacağız? İşte ıspanakla ilgili bilmeniz gereken her şey..

Ispanak çok değerli bir besindir

Bugünlerde gündemde en çok yer tutan konulardan biri kaynaklı zehirlenmeler. Bildiğiniz gibi , Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli'nde ıspanak tüketen 196 kişinin şikayetiyle çevre hastanelere başvurması ülke çapında ciddi bir paniğe neden oldu. Ancak ve ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü yaptığı analizler sonucunda besin zehirlenmesinin ıspanaktan değil, ıspanağın içerisine karışan yabani otlarda yoğun miktarda bulanan atropin ve skopolamin adlı bileşenlerden kaynaklandığını bildirdi.
Bunun üzerine medyada farklı yankılanmalar oluştu. Bazı uzmanlar güzelavratotu ve adamotu gibi yabani bitkilerde bulunan

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Ispanak çok değerli bir besindir

atropin ve skopolaminin 10 binde bir gibi çok düşük bir düzeyde olduğunu ve ıspanağın arasına karışan az miktarda yabani otun zehirlenmeye neden olamayacağını söyledi. Bazıları da zehirlenmesinin sorumlusunun raf ömrünü uzatmak için kullanılan böcek ilaçları gibi tarımsal kimyasallar veya kirli sular, hayvanlar, iyi hazırlanmamış kompost gübreler aracılığı ile biyolojik kirlenme kaynaklı olabileceğini iddia etti.

Ispanak çok değerli bir besindir

Bunun yanında zehirlenmenin aşırı gübreleme ya da piştikten sonra aşırı bekletme sonucunda ıspanakta nitrit oranının artmasına bağlı olduğunu düşünenler de var. Bu konuda fitoterapi, tıp, gıda, yazarlığı gibi farklı alanlardan birçok uzmanın farklı görüşlerini okudum. Ve sizler için bu hafta konuyu bir uzman diyetisyen gözüyle ele almaya karar verdim.
Konu bilimsel çerçevede değerlendirdiğimde öncelikle ıspanağın kendisinin kesinlikle zehirli bir besin olmadığını ve sağlık için çok ama çok değerli olduğunu belirtmek isterim.

Ispanak çok değerli bir besindir

antioksidan klorofil, karotenoidler ve flavonoidlerin bazı türlerini içerir. Bunun yanında C, E ve bazı B vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından zengindir. Lutein, zeaksantin, betaz karoten, omega 3, koenzim Q 10 gibi sağlık üzerinde inanılmaz yararlara sahip çok sayıda bileşene sahiptir.
Sindirimin güçlenmesinden bağışıklığa, göz sağlığından kanseri önlemeye birçok fayda sunar. Bu nedenle en mantıklı yolun ıspanakla ilgili bu çalkantılı durum geçene kadar ıspanak tüketimi konusunda dikkatli olunması, en doğru satın alma, ayıklama, yıkama, saklama, pişirme koşullarını sağlayarak oluşabilecek tehlike riskinin sıfırlaması olduğu kanısındayım.

Ispanak çok değerli bir besindir

Ispanak zehirlenmeleri sonrası halde esnafın elinde kalan tonlarca ıspanak ne olacak?

Ispanak çok değerli bir besindir

ATROPİN NEDİR?

Atropin ve skolopamin ilaç endüstrisinde kullanılan maddelerdir. Atropin güzelavrat otu bitkisinden elde edilen bir alkaloiddir. Renksiz, kokusuz yapıdaki atropin sinir sistemini etkiler. Tıpta farklı birçok kullanım alanı vardır. Örneğin göz bebeğini büyütmek için göz incelemelerinde damla olarak kullanılır. Bunun yanında ter, mide asidi gibi vücut salgılarının azaltılması, ameliyat esnasında oluşabilecek aritmi, hipotansiyon gibi sinirsel etkilerin giderilmesi, düz kaslı organlarda özellikle mesanede spazmın çözülmesi, zehirlenmelerde antidot etkinin oluşması gibi pek çok durumda kullanılır.

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