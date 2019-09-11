İştah kontrolü sağlayan besinler şaşırtıyor! İşte maden suyu ve yumurtanın da aralarında bulunduğu iştah kapatan besinler listesi...

Kilo vermek istiyor ama iştahınız bir türlü size izin vermiyorsa işte bu durumun önüne geçmenizi sağlayacak için iştah kesen 20 besin!

BADEM

Kilo vermeye yardımcı olur: Bademleri atıştırmalık olarak tercih ederseniz, kan şekeri seviyenize pek bir şey olmaz, sabit kalır. Bu da sağlıksız yiyecekler için daha az istekli olacağınız anlamına gelir.