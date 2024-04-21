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Haberler Galeri İştahı anında kapatıyor! Diyetisyenlerin önerdiği en etkili besin
Giriş Tarihi: 21.04.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 14:04

İştahı anında kapatıyor! Diyetisyenlerin önerdiği en etkili besin

Diyete başlayan kişilerin en zorlandığı konu atak şeklinde gelen açlık ve tatlı krizleridir. İştahı kontrol altına almak için uzun süre tok tutan besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekir. Diyet sürecinde iştah kontrolünde zorlananlar için, diyetisyenlerin de önerdiği iştahı bıçak gibi kesen besinleri sıraladık. İşte tükettiğiniz andan itibaren iştahı kontrol altına alan besinler...

İştahı anında kapatıyor! Diyetisyenlerin önerdiği en etkili besin

BADEM

İştahı anında kapatıyor! Diyetisyenlerin önerdiği en etkili besin

BROKOLİ

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İştahı anında kapatıyor! Diyetisyenlerin önerdiği en etkili besin

ARMUT

İştahı anında kapatıyor! Diyetisyenlerin önerdiği en etkili besin

KEPEKLİ MAKARNA

İştahı anında kapatıyor! Diyetisyenlerin önerdiği en etkili besin

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