Giriş Tarihi: 21.04.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
14:04
İştahı anında kapatıyor! Diyetisyenlerin önerdiği en etkili besin
Diyete başlayan kişilerin en zorlandığı konu atak şeklinde gelen açlık ve tatlı krizleridir. İştahı kontrol altına almak için uzun süre tok tutan besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekir. Diyet sürecinde iştah kontrolünde zorlananlar için, diyetisyenlerin de önerdiği iştahı bıçak gibi kesen besinleri sıraladık. İşte tükettiğiniz andan itibaren iştahı kontrol altına alan besinler...