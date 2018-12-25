İştahınızı kontrol altına alacak 10 besin!

ELMA Yapısında bulunan bol miktardaki su, tok hissetmenizi sağlayacak. AVOKADO İçinde barındırdığı yağlarla tok tutuyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor. TARÇIN Kan şekerinin düşmesini sağlayan tarçın, tatlı yeme isteğini azaltıyor. BİTTER ÇİKOLATA Bitter çikolatanın aromasında bulunan acı tat, beyninize ''Yeme!'' sinyali gönderiyor ve iştahınızı kapatıyor. YUMURTA Kahvaltılarınızda yumurtaya yer verirseniz gün içerisinde sizi ne kadar tok tuttuğunu görebilirsiniz. KURU BAKLAGİLLER Hem protein hem de lif zengini olan kuru baklagiller, iştahınızı kontrol altına almakta yardımcı olacaktır. YOĞURT Protein deposu olan yoğurt tok tutma özelliği sayesinde iştahınızı kapatacak.