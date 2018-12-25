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kontrol altına alacak 10 besin!

Giriş Tarihi: 25.12.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 12:20
İştahınızı kontrol altına alacak 10 besin!

ELMA

Yapısında bulunan bol miktardaki su, tok hissetmenizi sağlayacak.


İştahınızı kontrol altına alacak 10 besin!

AVOKADO

İçinde barındırdığı yağlarla tok tutuyor ve yağ yakımına yardımcı oluyor.


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İştahınızı kontrol altına alacak 10 besin!

TARÇIN

Kan şekerinin düşmesini sağlayan tarçın, tatlı yeme isteğini azaltıyor.


İştahınızı kontrol altına alacak 10 besin!

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın aromasında bulunan acı tat, beyninize ''Yeme!'' sinyali gönderiyor ve kapatıyor.


İştahınızı kontrol altına alacak 10 besin!

YUMURTA

Kahvaltılarınızda yumurtaya yer verirseniz gün içerisinde sizi ne kadar tok tuttuğunu görebilirsiniz.


İştahınızı kontrol altına alacak 10 besin!

KURU BAKLAGİLLER

Hem protein hem de lif zengini olan kuru baklagiller, kontrol altına almakta yardımcı olacaktır.


İştahınızı kontrol altına alacak 10 besin!

YOĞURT

Protein deposu olan yoğurt tok tutma özelliği sayesinde kapatacak.

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