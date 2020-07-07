İstanbul'da ilk kez görüntülendiler! Göreve başladılar

"KARA AMBULANSLARININ GEREKSİZ MEŞGULİYETİNİ DE ÖNLÜYORUZ"

Yaklaşık 13 yıldır 112 İl Ambulans Servisi'nde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Hasan Sağlam, 10 yıllık motosiklet tecrübesi olduğunu söyleyerek bu göreve gönüllü olarak başvurduğunu belirtti. Sağlam, "İstanbul'da Temmuz ayının 1'i itibariyle göreve başladık. Trafiğe kapalı alanlarda, bazen çoklu trafik kazalarında, yangınlarda, ilk biz olay yerine ulaşıyoruz. İnsan sağlığında saniyelerin bile önemi var, vakaya 2 dakika içinde ulaştığımız bile oluyor. Ayrıca asılsız ihbarlar oluyor; kara ambulansının gereksiz meşguliyetini önlemek için de bu vakalarda biz avantaj sağlıyoruz. Çağrıya ulaşıp asılsız olduğunu anladığımızda eleme şansımız oluyor. Çoklu trafik kazaları ve birçok yaralının olduğu büyük kazalarda ise olay yerinde triyaj görevini sağlıyoruz. Gerekli bilgi akışı ve yönlendirmeleri ilk biz sağlıyoruz ona ihtiyaca göre ekipler çıkarılıyor noktaya" dedi.