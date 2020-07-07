İstanbul'da ilk kez görüntülendiler! Göreve başladılar

"HASTAYI NAKLETME HARİCİNDE HER TÜLÜ MÜDAHALEYİ YAPABİLİYORUZ"
Motosiklet ambulansların en çok sokak vakalarında kullanıldığını anlatan Sağlam, "Yerde yatan kişi ihbarı oluyor, en hızlı biz ulaşıyoruz. Ya da madde kullanımı, alkol intoksları, münferit trafik kazaları gibi durumlarda hızla vakaya ulaşabiliyoruz. Bagajımızda kalp durması müdahalelerinde sıkça kullandığımız şok cihazı olarak bilinen defibilatör, oksijen desteği sağlayabileceğimiz oksijen tüpü, boyunluk, hava yolunu açık tutmak için hem airway'imiz hem ambu cihazımız, ateş ölçerimiz, hastanın entübe edilmesi için yapılacak müdahale için ekipmanlarımız, damar yolu açmak için her türlü donanımımız, acil durum ilaçlarımız, oksijen satürasyonunu ölçmeye yarayan pulsimetremiz, kısaca bir kara ambulansında yapılabilecek her işlemi vaka başında yapabilecek donanımız bulunuyor. Hastanın hastaneye nakli dışında her türlü acil ilk yardım müdahalesini yapabilecek kapasitede hizmet veriyoruz. Vakalara bazen komuta merkezimiz yönlendiriyor bazen de biz trafiğe kapalı alanlarda devriye yapabiliyoruz" diye konuştu.