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İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Giriş Tarihi: 06.09.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 10:10
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İşte en sağlıksız gıdaların listesi!
İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir kuruluş insan sağlığına zarar verebilecek ürünleri yayınladı. Açıkladığı lerin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de sıraladılar.

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İşte en sağlıksız gıdaların listesi!
İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Kahve kreması

Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

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İşte en sağlıksız gıdaların listesi!
İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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İşte en sağlıksız gıdaların listesi!
İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Hindi

Zararlı içerik: Arsenik

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İşte en sağlıksız gıdaların listesi!
İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Konserve çorba

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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İşte en sağlıksız gıdaların listesi!
İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar

Zararlı içerik: Polisorbat 60

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İşte en sağlıksız gıdaların listesi!
İşte en sağlıksız gıdaların listesi!

Mikrodalga patlamış mısırı

Zararlı içerik: Trans yağlar

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