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İşte şeker hastalığını önleyen mucize besin...

Yemeklerin vazgeçilmezi baharatlar hem lezzet hem sağlık saçıyor. En sık tüketilen baharatlardan biri olan kimyon adeta şeker hastalığına kalkan oluyor. Şeker hastalığını önleyen ve birçok sağlık sorununa derman olan kimyonun faydaları nelerdir? Kimyon nasıl tüketilmelidir? Yoğurtla bir araya geldiğinde adeta mucize olan kimyon kan şekerini düzenlediği gibi aynı zamanda vücuttaki ödemin atılmasını sağlıyor. İşte uzmanların mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguladığı kimyon mucizesi ve faydaları...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:18
İşte şeker hastalığını önleyen mucize besin...

Yemeklerin vazgeçilmezi baharatlar hem lezzet hem sağlık saçıyor. En sık tüketilen baharatlardan biri olan kimyon adeta şeker hastalığına kalkan oluyor. Şeker hastalığını önleyen ve birçok sağlık sorununa derman olan kimyonun faydaları nelerdir? Kimyon nasıl tüketilmelidir? Yoğurtla bir araya geldiğinde adeta mucize olan kimyon kan şekerini düzenlediği gibi aynı zamanda vücuttaki ödemin atılmasını sağlıyor. İşte uzmanların mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguladığı kimyon mucizesi ve faydaları...

İşte şeker hastalığını önleyen mucize besin...

Antioksidan özelliğiyle öne çıkan baharat kimyon hakkında bilmeniz gerekenleri ve kimyonun faydalarını Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez anlattı... Kimyon, özel aromatik tadı ve kendine has kokusuyla sofralarımızda sıkça konuk ettiğimiz en eski baharatlardan biri. Ortaçağ'dan beridir kullanılan kimyon o dönem Avrupa'da sevgi ve sadakatin sembolü olarak kabul edilmiş. Kimyonun vatanı Akdeniz bölgesi ve Asya'nın batısı olsa da, asırlardır Eski Yunan, Roma ve Ortadoğu mutfağında çorbalarda, et, tavuk ve balık yemeklerinde de kullanılıyor. Avrupa'da ayrıca ekmek, peynir, şeker, bisküvi ve hamur işlerinde de kimyona rastlanıyor. Türkiye'de ise kimyon Orta Anadolu'da kuru tarım alanlarında, özellikle Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Konya'da yetiştirilip yemeklere lezzet verici olarak katılıyor.

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İşte şeker hastalığını önleyen mucize besin...

DİYABETLİLERİN İLACI

Kimyon içerdiği biyolojik aktif bileşen olan kumin aldehit ile diyabet oluşumunda rol alan enzimleri inhibe eder ve vücutta insülin üretimini sağlayan pankreastaki beta hücrelerini koruyup, insülin düzeyini artırır. Böylece glikoz seviyesini kontrol altına alır. Şeker hastaları hemen her yemekte kullanabilir.

İşte şeker hastalığını önleyen mucize besin...

KALP HASTALIKLARINA VEDA

Mucize baharat kimyon içerdiği östrojen benzeri etki yapan molekül fitoöstrojen ve antioksidanbileşenleri kuersetin ve luteolin sayesinde yüksek kolesterolden korunmaya yardımcı olur. Bir çalışmada kanda bulunan kötü kolesterol olan LDL seviyesi yüksek olan hastaların 15 gün kimyon tüketmeleriyle, LDL düzeylerinin yüzde 10 düştüğü bulunmuştur. Başka bir çalışma sonuçlarına göre sekiz hafta kimyon tüketimiyle kalp damar sağlığını olumsuz yönde etkileyen kan yağları olan trigliserit düzeyleri azalmıştır. 88 kadın üzerinde yapılan süper bir çalışmada ise yoğurdun üzerine eklenen kimyonun üç aylık sürede hem LDL'yi düşürdüğü, hem de iyi kolesterol olan HDL seviyelerini yükselttiği görülmüştür. Yemeklerinizle beraber tükettiğiniz bir kase yoğurda bir çay kaşığı kimyon ekleyebilirsiniz.

İşte şeker hastalığını önleyen mucize besin...

CİLDİN VE SAÇIN PARLAMASINDA ETKİLİ

Kimyon A, B, C, E vitaminleri ve çinko, selenyumdan zengin içeriği ile saç ve cilt sağlığını korur. Kimyonun bol miktarda içerdiği fosfor, ciltte meydana gelen sivilce, döküntü gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Özellikle kremlerin içerisinde de bulunan, kimyonun zengin bileşeni, süper antioksidan E vitamini cildi yumuşatır. Ayrıca E vitaminin dezenfektan ve antimikrobiyal özellikleri, cilt lekelerinin oluşumuna karşı koruyucu etki oluşturur.

İşte şeker hastalığını önleyen mucize besin...

ÖDEMİ ATIYOR, GAZ PROBLEMİNİ ÇÖZÜYOR

Kimyon sindirim problemi olan bireyleri rahatlatan, etkisini hemen gösteren mükemmel bir baharat. Bu etkisini hem tükürük salgısını hem de karaciğerden salgılanan, yağ sindiriminde görev alan safrayı uyararak gösteriyor. Bu özelliği sayesinde yemeklerinize kimyon eklemek, yemeğin ardından yaşadığınız hazımsızlığı önleyebilir. Bunun yanında yağların sindirim sürecini hızlandırdığınız için kilo kaybınız için de önemli bir destek sağlarsınız. İdrar söktüren ve gaz sorununa iyi gelen kimyonun kuru baklagiller ile tüketildiğinde de olumlu etkisi görülüyor. Çalışmalar düzenli tüketilen kimyonun bağırsak problemlerini azaltıcı etki göstermesi için iki hafta gibi kısa bir sürenin yeterli olduğunu gösteriyor.

İşte şeker hastalığını önleyen mucize besin...

BALLA TÜKETEN ANNELERİN SÜTÜ ARTIYOR

Kimyon, yüksek oranda demir içeriğine sahip. Özellikle demir ihtiyacının arttığı gebelik ve emziklilik döneminde kadınların mutlaka tüketmesi gerekir. Aynı dönemde gereksinimi artan bir diğer mikro besin öğesi ise kalsiyum. Kalsiyum yeterli düzeyde alınmadığında annede diş çürükleri, osteoporoz gibi hastalıkların gelişim riski artar. Bu nedenle kalsiyumdan zengin kimyonu anneler yemeklere eklemeli. Bunun yanında kimyon fitoöstrojen içeriği ile idrarla kalsiyum atımını da azaltır, böylece kemiklerin güçlenmesine katkısı iki katına çıkar. Ayrıca kimyon, içerisindeki timol adı verilen mucize bileşen sayesinde emzikli kadınlarda süt üretimini artırır. Kimyonun bal ile beraber tüketimi bu etkiyi artırıcı etki gösterir.

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