İyimserlik ömrü uzatıyor

İYİMSERLERİN 85 YAŞINA KADAR YAŞAYABİLME İHTİMALLERİ DAHA YÜKSEK



Çalışma, iyimser olanların yüzde 11 ila 15 daha uzun yaşam süresine sahip olduklarını ve diğerlerine göre 85 yaşına kadar yaşayabilme ihtimallerinin daha yüksek seyrettiğini gösterdi. Araştırma ekibinden Lewina Lee, "ilk verilerin, daha iyimser insanların hedeflerini gerçekleştirmek için öz güvenlerinin olduğunu, problemleri daha kolay çözdüklerini, bunun da duygularını ve stres seviyelerini daha iyi kontrol edebildiklerini gösterdiğini" belirtti. Stresin bağışıklık sistemine etkilerine de değinen Lee, iyimserlerin enfeksiyonlarla ve stresin rol oynadığı rahatsızlıklarla daha iyi başa çıkabileceklerini kaydetti.