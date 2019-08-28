İyimserlik ömrü uzatıyor

ABD'da yapılan araştırma, pozitif düşünmenin faydalarını destekler nitelikte. Zira hastanelerde yapılan ve kadınların 10 yıl, erkeklerin ise 30 yıl boyunca gözlemlendiği araştırma sonucu iyimser olmanın ömrü uzattığını gösterdi. Buna göre iyimser kişiler yüzde 11 ila 15 oranında daha uzun yaşıyor. Boston Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, on binlerce kadın ve erkek hastanın iyimserlik seviyeleri, genel sağlık durumları, spor, diyet, alkol ve sigara alışkanlıkları incelendi. Hastanelerde sürdürülen araştırma kapsamında kadınlar 10 yıl, erkekler 30 yıl boyunca gözlemlendi.