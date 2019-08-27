Kabak çekirdeğinin faydaları...

Günlük 1 avuç tüketilen kabak çekirdeğinin vücudumuzda karşılamış olduğu vitamin ve mineral yüzdeleri şu şekildedir;
Manganez %74
Manganez ne işe yarar?
Kemikler, bağ dokusu, kan pıhtılaşması, cinsiyet hormonu, metabolizma, kalsiyum emilimi, kan şekeri düzenlenmesi
Fosfor %57
Fosfor ne işe yarar?
Diş ve kemikleri korumak için kalsiyum içeren ortaklar, etkili böbrek fonksiyonlarını destekler, hücreler için enerji üretir
Bakır %48
Bakır ne işe yarar?
Sağlıklı bağışıklık sistemini korur, iyileşmeyi başlatır, hasarlı dokuyu onarır
Magnezyum %48
Magnezyum ne işe yarar?
300 biyokimyasal reaksiyona katılan kas, sinir fonksiyonu, kalp ritmi, bağışıklık sistemini destekler.
Çinko %23
Çinko ne işe yarar?
Tüm hücrelerin düzgün çalışmasını sağlar.
Demir %16
Demir ne işe yarar?
Oksijen taşımacılığından sorumlu hemoglobin üretmektedir, sağlıklı saç, cilt ve tırnakları destekler.