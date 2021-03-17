Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? Mucize yiyecek kabak çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir?

Sperm kalitesini arttırır

Düşük çinko seviyeleri düşük sperm kalitesi ve erkeklerde kısırlık riski artışı ile ilişkilidir. Kabak çekirdeği zengin bir çinko kaynağı olduğu için sperm kalitesini artırabilir. Farelerde yapılan bir çalışmadan elde edilen kanıtlar neticinse kabak çekirdeğinin, insan spermini kemoterapi ve otoimmün hastalıkların neden olduğu zararlardan da koruyabileceklerini göstermektedir. Kabak çekirdeği ayrıca, sağlıklı testosteron seviyelerine katkıda bulunabilecek ve genel sağlığı iyileştirebilecek antioksidanlar ve diğer besinlerde yüksektir.

Birlikte, tüm bu faktörler doğurganlık seviyelerine ve özellikle erkeklerde üreme fonksiyonuna fayda sağlayabilir. Kabak çekirdeğinin yüksek çinko içeriği, erkeklerde sperm kalitesini ve doğurganlığı arttırmaya yardımcı olabilir.