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olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. ve gaz gibi gibi can sıkıcı belirtilerle kendini gösteren bu duruma, çoğunlukla yanlış beslenme biçimi sebep olur. Bu nedenle yediklerimizi ve içtiklerimizi düzenlemek, kabızlığa büyük fayda sağlayacaktır. Özellikle bazı gıdalar riskini hafifletmeye veya azaltmaya yardımcı olurken bazıları daha da kötüleştirebilir. İşte yenildiğinde kabızlık yapan o yiyecekler...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 12:31
Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

1-HURMA
Cennet hurması olarak bilinen meyve, bazı kişilerde kabızlığa yol açabilir.Özellikle ekşi tattaki hurmalar bağırsak salgılarını ve kasılmalarını azaltarak hareketliliği yavaşlatan çok miktarda tanen içerir.

Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

2-GLUTEN
Gluten; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Bazı insanlar gluten içeren yiyecekler yediklerinde yaşayabilirler çünkü glutene karşı toleranssızdır. Bu, gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olarak bilinen bir durumdur. Çölyak hastalığı olan biri, glutenli yiyecekler tükettiğinde bağışıklık sistemi bağırsaklarına saldırarak ciddi şekilde zarar verir. Çölyak dışında gluten duyarlılığı (NCGS) ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) olanlar da buğday ürünlerine karşı reaksiyon verebilirler.

Dikkat! Glutenin kabızlığa neden olduğundan şüpheleniyorsanız diyetinizden hemen çıkarın ve çölyak hastalığını ekarte etmek için doktorunuza danışın.

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Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

3-İŞLENMİŞ TAHILLAR
Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve beyaz makarna gibi işlenmiş tahıllar lif bakımından daha fakirdir ve kabızlığa yol açabilir. Bunun nedeni, tahılın kepek ve tohum parçalarının işlenme sırasında çıkarılmasıdır. Özellikle kepek içerdiği yoğun lif sayesinde kolay dışkılamaya yardımcı olur. Eğer yaşıyorsanız işlenmiş tahıl tüketimini yavaş yavaş azaltmalı ve onun yerine tam tahıllı besinler koymalısınız. Ancak zaten gün içerisinde lif bakımından zengin besleniyorsanız ekstra bir lif tüketimi sizi daha da kötüleştirebilir. Bu durumda da lif alımınızı gün gün azaltmayı deneyerek sorununuzu çözmeyi deneyin.

Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

4-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Süt ürünleri bazı kişilerde kabızlığa neden olabilir. Bu etki en çok inek sütünde bulunan proteinlere duyarlı olanlarda görülür. Eğer laktoz intolersansınız varsa süt ve süt ürünleri tükettikten sonra yerine ishal yaşayabilirsiniz.

Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

5-ALKOL
Alkol sıklıkla kabızlığın olası bir nedeni olarak belirtilir çünkü büyük miktarlarda alkol almak, idrarla sıvı kaybına yol açarak dehidrasyona neden olabilir. Eğer kaybedilen su yerine konulmazsa bu da kabızlığa yol açar.

Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

6-KIRMIZI ET
Kümes hayvanları ve balık gibi diğer et türlerinden farklı olarak kırmızı et genellikle daha yüksek miktarda yağ içerir. Fazla yağlı yiyeceklerin de vücuttaki sindirimi daha uzun sürdüğü için olasılığı artar. Kabızlık yaşayanlar kırmızı etin yerine fasulye, mercimek ve bezelye gibi protein ve lif açısından zengin alternatifler koyarak fayda sağlayabilirler.

Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

7-FAST FOOD YİYECEKLER
Fast food yiyecekler dışkının su içeriğini azaltabilen, kurutup vücuttan itmeyi zorlaştıran yüksek miktarda tuz içerirler. Vücut da kan dolaşımdaki bu fazla tuzu telafi etmek için bağırsaklardaki suyu emer. Bu, vücudunuzun tuz konsantrasyonunu normale döndürmek için izlediği bir yoludur ancak maalesef kabızlığa yol açabilir.

Kaynak: Milliyet Pembenar

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