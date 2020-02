Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

6-KIRMIZI ET

Kümes hayvanları ve balık gibi diğer et türlerinden farklı olarak kırmızı et genellikle daha yüksek miktarda yağ içerir. Fazla yağlı yiyeceklerin de vücuttaki sindirimi daha uzun sürdüğü için kabızlık olasılığı artar. Kabızlık yaşayanlar kırmızı etin yerine fasulye, mercimek ve bezelye gibi protein ve lif açısından zengin alternatifler koyarak fayda sağlayabilirler.