Kabız olmamak için bu 7 yiyeceğe dikkat!

2-GLUTEN

Gluten; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Bazı insanlar gluten içeren yiyecekler yediklerinde kabızlık yaşayabilirler çünkü glutene karşı toleranssızdır. Bu, gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olarak bilinen bir durumdur. Çölyak hastalığı olan biri, glutenli yiyecekler tükettiğinde bağışıklık sistemi bağırsaklarına saldırarak ciddi şekilde zarar verir. Çölyak dışında gluten duyarlılığı (NCGS) ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) olanlar da buğday ürünlerine karşı reaksiyon verebilirler.

Dikkat! Glutenin kabızlığa neden olduğundan şüpheleniyorsanız diyetinizden hemen çıkarın ve çölyak hastalığını ekarte etmek için doktorunuza danışın.