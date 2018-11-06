Kakao yağının faydaları bakın neler!

CİLDİ NEMLENDİRİR: Özellikle hassas ve aşırı kuru cilt yapısına sahip kişiler için ideal bir nemlendiricidir. DUDAK ÇATLAMALARI: Küçük bir parça kakao yağını alın ve dudaklarınıza sürün. Muhteşem kokusuyla dudaklarınız gün boyu nemli ve sağlıklı kalsın. CİLT MASAJI: Hamilelik veya kilo alıp verme durumlarında çatlak oluşumun önlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi besler, doğal bir parlaklık ve esneklik kazandırır. SAÇLARINIZ İÇİN: Bu mucizevi yağ, saçlarımızı da besler, yumuşak ve doğal parlaklığa kavuşmasını sağlar. KAKAO YAĞININ FİYATI NEDİR? Eczanelerde ve aktarlarda bulabileceğiniz kakao yağının, satılan yere göre fiyatı değişiklik gösterir. Ancak ortalama 15 lira civarında olan kakao yağlarının organikleri ise, 40-50 lira civarındadır.