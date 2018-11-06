Kakao yağının faydaları bakın neler!

KAKAO YAĞININ FİYATI NEDİR?

Eczanelerde ve aktarlarda bulabileceğiniz kakao yağının, satılan yere göre fiyatı değişiklik gösterir. Ancak ortalama 15 lira civarında olan kakao yağlarının organikleri ise, 40-50 lira civarındadır.