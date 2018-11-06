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yağının faydaları bakın neler!

Giriş Tarihi: 06.11.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 15:34
Kakao yağının faydaları bakın ne!

Kakao yağının faydaları bakın ne!

CİLDİ NEMLENDİRİR: Özellikle hassas ve aşırı kuru cilt yapısına sahip kişiler için ideal bir nemlendiricidir.

Kakao yağının faydaları bakın ne!

Kakao yağının faydaları bakın ne!

DUDAK ÇATLAMALARI: Küçük bir parça kakao yağını alın ve dudaklarınıza sürün. Muhteşem kokusuyla dudaklarınız gün boyu nemli ve sağlıklı kalsın.

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Kakao yağının faydaları bakın neler!

CİLT MASAJI: Hamilelik veya kilo alıp verme durumlarında çatlak oluşumun önlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi besler, doğal bir parlaklık ve esneklik kazandırır.

Kakao yağının faydaları bakın neler!

SAÇLARINIZ İÇİN: Bu mucizevi yağ, saçlarımızı da besler, yumuşak ve doğal parlaklığa kavuşmasını sağlar.

Kakao yağının faydaları bakın neler!

KAKAO YAĞININ FİYATI NEDİR?

Eczanelerde ve aktarlarda bulabileceğiniz yağının, satılan yere göre fiyatı değişiklik gösterir. Ancak ortalama 15 lira civarında olan kakao yağlarının organikleri ise, 40-50 lira civarındadır.

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