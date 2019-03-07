Kalbi bitiren alışkanlıklar

BAŞ DÖNMESİ VE KUSMAYA DİKKAT!
Kolesterol yüksekliği, diyabet, hipertansiyon, şişmanlık, kalp krizine yüzde 90 etkiye sahip. Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısı. Mide ile çene arasında göğüs kemiğinin üzerinde baskı, sıkışma ya da yanma şeklinde olur. Çeneye, kollara ya da sırta yayılabilir.En az 3-5 dakika sürer. Göğüs ağrısının yanında nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, bulantı, kusma, terleme gibi şikayetlere de yol açabilir.
Kardiyoloji uzmanının muayenesini takiben EKG, ekokardiyografi ve efor testi gibi ön değerlendirmeler sonrası kalp damar hastalığı şüphesi olan hastalarda yapılacak koroner anjiyografi ile tanı netleştirilir. Koroner anjiyografi sonucunda kalp damar hastalığının ciddiyeti ve yaygınlığına göre ilaç tedavisi, balon anjioplasti ve stent işlemi ile damarın açılması ya da koroner bypass cerrahisi ile tedavi uygulanabilir.