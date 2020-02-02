Kalbinizi korumak için bu besini tüketin!

Sağlıklı bir vücut için onlarca farklı besin öğesine gereksinim vardır ve bu besin öğelerini tek yönlü beslenme şekliyle karşılamak mümkün değildir. Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi bazı besinleri beslenme programına dahil etmek hastalıklardan koruyor. Yaşam tarzının neden olduğu hastalıklardan korunmak sizin elinizde. Kalp-damar hastalıkları önleyebileceğiniz hastalıklardan biridir. İşte kalp damar hastalıklarından korunmak için tüketebileceğiniz besinler ve öneriler…