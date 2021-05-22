Kalıcı zayıflamak için yapılan 5 önemli hata

Kalıcı zayıflamanın aslında bilimsel geçerliliği bugün artık çok net açığa çıkmış olan tek bir yolu bulunuyor. O da düşük kalorili Akdeniz diyeti şeklinde bir beslenme tarzı uygulamak ve mutlaka haftanın en az dört-beş günü düzenli yürüyüş yapmak. Temel doğru her ne kadar bu önemli iki yaşam faktörü olsa da hâlâ mucize hatta olağanüstü bir bilginin peşinde koşmaya devam edip durduğumuzu görüyoruz.