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Giriş Tarihi: 22.05.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 09:58

Kalıcı için yapılan 5 önemli hata

Kalıcı zayıflamada bildiğiniz tüm önerileri unutun. Bu konuda çok ciddi hatalarla karşılaşıyoruz. İşte size hem kalıcı hem sağlıklı için hazırladığım önemli bir rehber…

SELAHATTİN DÖNMEZ
Kalıcı zayıflamak için yapılan 5 önemli hata

Kalıcı zayıflamanın aslında bilimsel geçerliliği bugün artık çok net açığa çıkmış olan tek bir yolu bulunuyor. O da düşük kalorili Akdeniz diyeti şeklinde bir beslenme tarzı uygulamak ve mutlaka haftanın en az dört-beş günü düzenli yürüyüş yapmak. Temel doğru her ne kadar bu önemli iki yaşam faktörü olsa da hâlâ mucize hatta olağanüstü bir bilginin peşinde koşmaya devam edip durduğumuzu görüyoruz.

Kalıcı zayıflamak için yapılan 5 önemli hata

Aslında hem zaman kaybediyoruz hem de inanın sağlığımızı. Bu nedenle bu haftaki köşemde gündemin en önemli beslenme konularına gerçek bilgilerle size ulaşmak istedim. İlk olarak için yapılan beş önemli hatanın ne olduğunu sizlere açıklamak istiyorum.

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Kalıcı zayıflamak için yapılan 5 önemli hata

1. KARBONATLI SU İÇMEK: Karbonatın vücut yağ dokusunu kaybettiğini gösteren bir tek bile bir bilimsel çalışma mevcut değildir. Diş beyazlatıcı, buzdolabındaki kötü kokuyu gideren bu kimyasalı suyla karıştırıp içmek sağlıklı değil maalesef.

Kalıcı zayıflamak için yapılan 5 önemli hata

2. GÖBEK YAĞLARINI ERİTMEK İÇİN YAĞ ALDIRMAK: Birçok spor hocası beslenme ile göbek yağlarının erimeyeceğini iddia eder. Ve bir sürü yağ yakıcı diye bitkisel ürün tavsiyede bulunur. Oysa göbek bölgesi yağlanmasını arttıran birçok beslenme faktörü vardır bunları düzenlerseniz karın çevresi yağlanmayı da azaltabilirsiniz.

Kalıcı zayıflamak için yapılan 5 önemli hata

3. GÜNDE 2 ÖĞÜN BESLENMEK: İki öğün beslenip çok fazla kilo alan kişiyle karşılaşıyorum. İki öğün yiyip kan biyokimyası bozulan ve zayıflayamayan da çok kişi mevcut. Sağlıklı zayıflamada ideal öğün sayısı dörttür. Üç ana bir ara öğün yeterlidir.

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