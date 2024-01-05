Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:20
Kalp hastalığının kalkanı o besin! Yüksek tansiyonu düşürmede birebir…
Kalp sağlığı yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinde önemli faktörlerden birisidir. Beslenme de kalp sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle bazı besinler kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkilere sahip. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bu besin sayesinde kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte yüksek tansiyonu düşürmeden iltihabın azalmasına kadar etkili olan o besin ve detayları…