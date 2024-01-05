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Haberler Galeri Kalp hastalığının kalkanı o besin! Yüksek tansiyonu düşürmede birebir…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:20

Kalp hastalığının kalkanı o besin! Yüksek tansiyonu düşürmede birebir…

Kalp sağlığı yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinde önemli faktörlerden birisidir. Beslenme de kalp sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle bazı besinler kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkilere sahip. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bu besin sayesinde kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte yüksek tansiyonu düşürmeden iltihabın azalmasına kadar etkili olan o besin ve detayları…

Kalp hastalığının kalkanı o besin! Yüksek tansiyonu düşürmede birebir…

Yaşam kalitesini koruyabilmek için kalp sağlığını korumak önemlidir. Kalp sağlığı üzerinde etkili olan besinlerden birisi de alıç meyvesi.

Kalp hastalığının kalkanı o besin! Yüksek tansiyonu düşürmede birebir…

Alıcın içeriğinde A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, C vitamini, D vitamini, demir, karbonhidrat, lif, yağ, protein, lif, kalsiyum, sodyum, potasyum, kolin, pektin ve karoten yer alır.

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Kalp hastalığının kalkanı o besin! Yüksek tansiyonu düşürmede birebir…

Ayrıca flavonoidler, antioksidanlar ve pek çok bileşiklere sahiptir. İçeriğindeki flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde kan basıncının düşürülmesini sağlar.

Kalp hastalığının kalkanı o besin! Yüksek tansiyonu düşürmede birebir…

Böylece kalp krizi tehlikesinin azalmasına yardımcı olabilir.

Kalp hastalığının kalkanı o besin! Yüksek tansiyonu düşürmede birebir…

Düşük iyi kolesterol (HDL) ile yüksek trigliserid düzeyi, damarlarda plak meydana gelmesinde rol oynar.

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