Kalp krizinin 7 kritik belirtisine dikkat!

Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Peki kalp krizi nasıl belirti veriyor? Normal bir sinyal aslında kalp krizi belirtisi olabilir mi? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...