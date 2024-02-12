Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:29
Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her yıl yaklaşık 17 milyon insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ancak bu ölümlerin önemli bir kısmı önlenebilir niteliktedir. Bu durum, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle olumlu bir yönde etkilenebilir. Bu noktada, sağlıksız besin seçimlerinin kalp krizi riskini artırdığı gerçeğine odaklanmak gerekmektedir. İşte kalp krizine zemin hazırlayan bazı besinler ve bu besinlerin ardındaki gerçekler...