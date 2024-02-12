Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:29

Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her yıl yaklaşık 17 milyon insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ancak bu ölümlerin önemli bir kısmı önlenebilir niteliktedir. Bu durum, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle olumlu bir yönde etkilenebilir. Bu noktada, sağlıksız besin seçimlerinin kalp krizi riskini artırdığı gerçeğine odaklanmak gerekmektedir. İşte kalp krizine zemin hazırlayan bazı besinler ve bu besinlerin ardındaki gerçekler...

Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...

Kolesterol ve kan basıncı seviyelerinizi büyük ölçüde iyileştirmenin ilk kolay adımı, beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmektir. Renkli meyve ve sebzeler, lif açısından zengin kepekli tahıllar, az yağlı süt ürünleri, derisiz kümes hayvanları, balık, fındık, baklagiller ve zeytinyağı gibi tropikal olmayan bitkisel yağlar içeren bir diyet benimsemek, sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bu sayede kalp sağlığınıza faydalı olan diyet lifi, omega-3 yağ asitleri ve yağsız protein alımını artırabilirsiniz. Ayrıca, doymuş yağlar, trans yağlar ve aşırı miktarda sodyum ile şeker tüketiminden kaçınmanız önemlidir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı zararlı yiyecekler…

Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...

KATI YAĞLAR

Katı yağlar genellikle oda sıcaklığında sertleşir ve çoğunlukla zararlı doymuş yağlardan oluşur. Kalp Vakfı, günlük alınan kalorinin sadece %5'ini doymuş yağlardan almanın, örneğin keten tohumu yağı gibi çoklu doymamış yağlarla değiştirmenin, kalp hastalığı riskini %10 gibi önemli bir oranda azaltabileceğini belirtiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...

HAZIR KEKLER

Ticari olarak üretilen kekler sadece büyük miktarlarda şeker içermez, aynı zamanda potansiyel trans yağ kaynağı olan kısmen hidrojene yağlarla da hazırlanabilir. Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda yasaklanmış olmasına rağmen, hala fırınlı ürünlerde ve birçok restoran yemeğinde bulunabilirler.

Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...

CİPS

Patates cipsinin sağlıklı bir beslenme planının dostu olmadığı bir sır değil. Yüksek kalorisi, yağı ve sodyumuyla bilinir ve sadece bir porsiyon sonra bile tüketmeyi bırakmak oldukça zordur. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet önemlidir; Amerikan Kalp Derneği, günlük tuz tüketiminin 2.300 miligramdan fazlasının (bir tam çay kaşığına eşdeğer) yüksek tansiyon riskini artırabileceğini belirtmektedir. Bu durum, kardiyovasküler hastalık için ciddi bir risk faktörüdür.

Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...

BARBEKÜ SOS

Barbekü sosunun, isli tadıyla et ve patatese kattığı lezzetin ötesinde, aslında büyük bir tehdit olabileceğini düşünmek şaşırtıcı olmayabilir. İçeriğindeki yüksek miktardaki şeker, sadece kilo alımını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığınızı da riske atabilir.

SON DAKİKA