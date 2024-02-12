Kalp krizinin en büyük sebebi meğer o besinmiş! Kalsiyum deposu diye tüketiyoruz ama...

CİPS

Patates cipsinin sağlıklı bir beslenme planının dostu olmadığı bir sır değil. Yüksek kalorisi, yağı ve sodyumuyla bilinir ve sadece bir porsiyon sonra bile tüketmeyi bırakmak oldukça zordur. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet önemlidir; Amerikan Kalp Derneği, günlük tuz tüketiminin 2.300 miligramdan fazlasının (bir tam çay kaşığına eşdeğer) yüksek tansiyon riskini artırabileceğini belirtmektedir. Bu durum, kardiyovasküler hastalık için ciddi bir risk faktörüdür.