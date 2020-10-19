Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

Dünya genelinde en çok görülen rahatsızlıkların başında kalp hastalıkları geliyor. Her yaştan insanın karşılaşabileceği kalp hastalıklarından korunurken vücudumuza aldığımız besinler büyük önem taşıyor. Erken yaşlarda edinilen sağlıklı beslenme ve düzenli spor alışkanlıkları kalp krizi başta olmak üzere birçok kalp hastalıklarından koruyor. Sağlıksız kalp; kardiyovasküler hastalıklar, kalp krizi (inme), obezite ve ilgili hastalıkların riskini artırıyor. Kötü kolesterol, damarların yeterince kan pompalamasını engeller ve kan basıncı devamlı düşer. Bu nedenle kalp hastalıklarından korunmak ve kolesterol düzeyini düşürmek için öncelikle beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Peki, kalp krizinin erken belirtileri nelerdir? Kalp krizi ve kalp hastalıklarından korunmak için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kalp krizinin belirtileri ve kalp hastalıklarından koruyan besinler...