Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

Dünya genelinde en çok görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Her yaştan insanın karşılaşabileceği kalp hastalıklarından korunurken vücudumuza aldığımız besinler büyük önem taşıyor. Erken yaşlarda edinilen sağlıklı beslenme ve düzenli spor alışkanlıkları başta olmak üzere birçok kalp hastalıklarından koruyor. Sağlıksız kalp; kardiyovasküler hastalıklar, kalp krizi (inme), obezite ve ilgili hastalıkların riskini artırıyor. Kötü , damarların yeterince kan pompalamasını engeller ve kan basıncı devamlı düşer. Bu nedenle kalp hastalıklarından korunmak ve kolesterol düzeyini düşürmek için öncelikle beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Peki, kalp krizinin erken belirtileri nelerdir? Kalp krizi ve kalp hastalıklarından korunmak için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kalp krizinin belirtileri ve ...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:32
Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

Dünya genelinde en çok görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Her yaştan insanın karşılaşabileceği kalp hastalıklarından korunurken vücudumuza aldığımız besinler büyük önem taşıyor. Erken yaşlarda edinilen sağlıklı beslenme ve düzenli spor alışkanlıkları başta olmak üzere birçok kalp hastalıklarından koruyor. Sağlıksız kalp; kardiyovasküler hastalıklar, kalp krizi (inme), obezite ve ilgili hastalıkların riskini artırıyor. Kötü , damarların yeterince kan pompalamasını engeller ve kan basıncı devamlı düşer. Bu nedenle kalp hastalıklarından korunmak ve kolesterol düzeyini düşürmek için öncelikle beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Peki, kalp krizinin erken belirtileri nelerdir? Kalp krizi ve kalp hastalıklarından korunmak için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kalp krizinin belirtileri ve ...

Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

Kalp damarındaki plakların aniden yırtılması ve üzerine pıhtı oturması ile kalp damarı aniden tıkanabilir, sonuçta kalp kası oksijensiz kalır. Oksijensiz kalan kalp kası hücreleri bir süre sonra ölmeye başlar. Bu sürece adı verilir. Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık ve genellikle ilk belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar. Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

SOL KOLA YAYILAN AĞRI

ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor. En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ama bazen de kalp krizinden! Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.

Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

BOĞAZ VE ÇENEDE AĞRI

Tek başına olan boğaz ve çene ağrısının ile çoğunlukla alakası olmuyor. Ancak önce göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.

Kalp krizinin ilk belirtisine dikkat! Bu besinler kalp damarlarındaki tıkanıklığı açıyor...

SOĞUK TERLEME

Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli. Çünkü bu ikili kalp krizinin en sık rastlanan belirtisini oluşturuyor.

NEFES DARLIĞI

Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.

SON DAKİKA