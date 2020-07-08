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Kalp krizinin kritik belirtilerine dikkat edin

Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Peki kalp krizi nasıl belirti veriyor? Normal bir sinyal aslında kalp krizi belirtisi olabilir mi? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 07:02 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 07:02
Kalp krizinin kritik belirtilerine dikkat edin

Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Peki kalp krizi nasıl belirti veriyor? Normal bir sinyal aslında kalp krizi belirtisi olabilir mi? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

Kalp krizinin kritik belirtilerine dikkat edin

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.

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Kalp krizinin kritik belirtilerine dikkat edin

Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Kalp krizinin kritik belirtilerine dikkat edin

SOL KOLA YAYILAN AĞRI

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

Kalp krizinin kritik belirtilerine dikkat edin

En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

Kalp krizinin kritik belirtilerine dikkat edin

BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan…

Kalp krizinin kritik belirtilerine dikkat edin

Ama bazen de kalp krizinden! Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.

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