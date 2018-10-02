Kalp sağlığı için altın öneriler Kalp sağlığını korumanın yolunun yaşam tarzını değiştirmekten geçtiğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Aşkın Ali Korkmaz 29 Eylül Dünya Kalp Gününde önerilerde bulunmuştu. Kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu. Giriş Tarihi: 02.10.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:27 Kalp
sağlığı için altın öneriler
"Damar sağlığını korumak,
kalp hastalıklarını da engellemektedir. Ancak kalp hastalıkları yönünden iki çeşit risk faktörü vardır. Bunlar değiştirilemeyecek ve değiştirilebilecek risk faktörleri olarak iki başlıkta toplanabilmektedir. Kalp
sağlığı için altın öneriler
Erkeklerin
kalp hastalıklarına kadınlardan daha yatkın olduğu bilinmektedir. Erkeklerin 45, kadınların ise 50-55 yaş itibariyle kalp hastalığı yaşama riski vardır. Özellikle kadınlarda menopoz dönemine girdiğinde östrojen hormonunun koruyucu etkisi ortadan kalktığı için risk de artar" ifadelerini kullandı. Kalp
sağlığı için altın öneriler
Doç. Dr. Korkmaz kalp sağlığını korumak için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Postacı yürüyüşü ile kalbinizi koruyun: Kalp hastalıklarıyla birlikte metabolik sorunları önlemenin yollarından biri her gün düzenli yürüyüş yapmaktan geçer. Kardiyo egzersizleri yağ yakmanın önemli bir yoludur. Ancak kardiyo her hastaya önerilecek bir egzersiz türü değildir. Genç, herhangi bir sorunu olmayanlar kardiyo yapabilir ama belli bir yaşın üzerindeki kişilerin yapacağı egzersizi doktorlarına sorması gereklidir. Yapılabilecek en doğru egzersiz, günde en az 10 bin adım atmak veya hafif terleyene kadar yürümektir. Kalp
sağlığı için altın öneriler
Büyük risk sigara Kalp hastalıklarında değiştirilebilecek risk faktörlerinin birinci sırasında sigaranın yer aldığını belirten Doç. Dr. Korkmaz, "Sigara ateroskleroz denilen soruna yani damarda daralma, tıkanma ve sertleşmeye neden olmaktadır. Sigarada dumanla birlikte alınan zararlı maddeler damar yüzeyini bozmakta ve damarlarda sorunlara sebebiyet vermektedir" dedi. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Aşkın Ali Korkmaz kalp sağlığı için altın önerilerde bulundu. Kalp
sağlığı için altın öneriler
Sert ve kolay bayatlayan ekmekleri tercih edin: Beyaz unun metabolik sendroma neden olduğu bilinmektedir. Özellikle beyaz ekmek çok zararlıdır. Bunun yerine kepekli, tam buğday unu, ekşi mayalı ekmekler yenmelidir. Kalp
sağlığı için altın öneriler
Eğer tam buğday ya da kepek ekmeğinin içi yumuşaksa bu ekmeklere beyaz un karıştırıldığı anlamına gelmektedir. Ekmeğin içi ne kadar sertse ve ne kadar erken bayatlıyorsa o ekmek doğru ekmektir. Evde ekmek yapımı da tercih edilebilir bir yöntemdir.
Kalp
sağlığı için altın öneriler
Kalp için biraz aç uyuyun: Ayrıca kalp sağlığı için kahvaltı önemlidir. Bunun yanında 4-5 badem ile ceviz, gün kurusu kayısı, yoğurt, küçük bir meyve ile ara öğünler yapılmalıdır. Akşam yemekleri ise en geç saat 19.00'da yenmiş olmalıdır. Gece acıkıldığında bir miktar kefir faydalı bir seçenek olabilir. Kalp sağlığı için biraz aç karnına uyumak faydalıdır. Ayrıca kişilerin uyku düzenine dikkat etmesi gerekir. Günde 8 saat uykunun kalp için çok yararı vardır.