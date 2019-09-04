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  • Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

şaşırtıyor! İşte ve ...

sizi çok şaşırtacak! Yıllarca kaynağı olarak tüketilen sütün aslında bitkisel bazlı besinlerle karşılaştırıldığında daha zor emilen düşük biyo-yararlanımına sahiptir. Kalsiyum kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kalsiyum alırken doğru besinleri seçmek çok önemlidir. Sebze ve bitki ağırlıklı beslendiğinizde, bitkisel bileşenleri, vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalsiyum kaynakları daha yüksek emilim oranlarına sahiptir. Sağlıklı kemikler için gerekli olan kalsiyumu almak için hangi kalsiyum zengini besinlerden yararlanmalıyız? nelerdir? incirin nelerdir? Kemikleri güçlendiren nelerdir? Dr. Muammer Yıldız'ın açıkladığı ve özellikle yaşlılığımızda bizi kemik erimesinden koruyacak besinler ve faydaları haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 11:12
Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

sizi çok şaşırtacak! Yıllarca kaynağı olarak tüketilen sütün aslında bitkisel bazlı besinlerle karşılaştırıldığında daha zor emilen düşük biyo-yararlanımına sahiptir. Kalsiyum kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kalsiyum alırken doğru besinleri seçmek çok önemlidir. Sebze ve bitki ağırlıklı beslendiğinizde, bitkisel bileşenleri, vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalsiyum kaynakları daha yüksek emilim oranlarına sahiptir. Sağlıklı kemikler için gerekli olan kalsiyumu almak için hangi kalsiyum zengini besinlerden yararlanmalıyız? nelerdir? incirin nelerdir? Kemikleri güçlendiren nelerdir? Dr. Muammer Yıldız'ın açıkladığı ve özellikle yaşlılığımızda bizi kemik erimesinden koruyacak besinler ve faydaları haberimizde...

Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan bu besinleri sizler için derledik...

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Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek

Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar

Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

Çiğ Süt
1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kaynakları bulunur.

Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

Badem
1 avuç: 76 mg

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