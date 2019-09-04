Kalsiyum deposu besin incirin faydaları şaşırtıyor! İşte kalsiyum zengini besinler ve faydaları...

Kalsiyum deposu besin incirin faydaları sizi çok şaşırtacak! Yıllarca kalsiyum kaynağı olarak tüketilen sütün aslında bitkisel bazlı besinlerle karşılaştırıldığında daha zor emilen düşük biyo-yararlanımına sahiptir. Kalsiyum kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kalsiyum alırken doğru besinleri seçmek çok önemlidir. Sebze ve bitki ağırlıklı beslendiğinizde, bitkisel bileşenleri, vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalsiyum kaynakları daha yüksek emilim oranlarına sahiptir. Sağlıklı kemikler için gerekli olan kalsiyumu almak için hangi kalsiyum zengini besinlerden yararlanmalıyız? Kalsiyum deposu besinler nelerdir? Kalsiyum zengini besin incirin faydaları nelerdir? Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir? Dr. Muammer Yıldız'ın açıkladığı ve özellikle yaşlılığımızda bizi kemik erimesinden koruyacak besinler ve faydaları haberimizde...