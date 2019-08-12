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  • Kalsiyum deposu besin kemikleri çelik gibi yapıyor! Bu besinlerin faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz!

kemikleri çelik gibi yapıyor! !

sizi çok şaşırtacak! Yıllarca kaynağı olarak tüketilen sütün aslında bitkisel bazlı besinlerle karşılaştırıldığında daha zor emilen düşük biyo-yararlanımına sahiptir. Kalsiyum kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kalsiyum alırken doğru besinleri seçmek çok önemlidir. Sebze ve bitki ağırlıklı beslendiğinizde, bitkisel bileşenleri, vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalsiyum kaynakları daha yüksek emilim oranlarına sahiptir. için gerekli olan kalsiyumu almak için hangi kalsiyum zengini besinlerden yararlanmalıyız? Kalsiyum deposu nelerdir? nelerdir? 'ın açıkladığı ve özellikle yaşlılığımızda bizi ve haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 12:39
Kalsiyum deposu besin kemikleri çelik gibi yapıyor! Bu besinlerin faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz!

sizi çok şaşırtacak! Yıllarca kaynağı olarak tüketilen sütün aslında bitkisel bazlı besinlerle karşılaştırıldığında daha zor emilen düşük biyo-yararlanımına sahiptir. Kalsiyum kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kalsiyum alırken doğru besinleri seçmek çok önemlidir. Sebze ve bitki ağırlıklı beslendiğinizde, bitkisel bileşenleri, vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalsiyum kaynakları daha yüksek emilim oranlarına sahiptir. için gerekli olan kalsiyumu almak için hangi kalsiyum zengini besinlerden yararlanmalıyız? Kalsiyum deposu nelerdir? nelerdir? 'ın açıkladığı ve özellikle yaşlılığımızda bizi ve haberimizde...

Kalsiyum deposu besin kemikleri çelik gibi yapıyor! Bu besinlerin faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz!

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan deposu bu besinleri sizler için derledik...

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Kalsiyum deposu besin kemikleri çelik gibi yapıyor! Bu besinlerin faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz!

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek

Kalsiyum deposu besin kemikleri çelik gibi yapıyor! Bu besinlerin faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz!

3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar

Kalsiyum deposu besin kemikleri çelik gibi yapıyor! Bu besinlerin faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz!

5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Kalsiyum deposu besin kemikleri çelik gibi yapıyor! Bu besinlerin faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz!

Çiğ Süt
1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kaynakları bulunur.

Kalsiyum deposu besin kemikleri çelik gibi yapıyor! Bu besinlerin faydasını yaşlılığınızda göreceksiniz!

Badem
1 avuç: 76 mg

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