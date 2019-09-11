Kan grubunuza hangi besinler faydalı biliyor musunuz? İşte kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler!

Araştırmalar sağlığınıza faydalı besinleri kan grubunuza göre seçebileceğinizi ortaya koydu. Kan grubuna göre faydalı ya da zararlı olan besinler açıklandı. Sağlıklı bir yaşam için ilk kural hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Uzmanlar sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini sıkça vurgularken hangi besinleri tüketmeliyiz bunun da altını çiziyorlar. Etler. deniz ürünleri, süt ürünleri, yumurtalar, baklagiller, kuruyemişler, hububat, sebzeler, meyveler. yağlar, baharatlar, içecekler adı altında ayrı ayrı sınıflandırılmış gıda gruplarının kan gruplarına göre faydalı mı? Zararlı mı? Ya da nötr mü? Sağlıklı besin her insan için sağlıklı mı? Kan grubunun yediklerimize etkisi var mı? Hangi besinler A grubuna faydalı? Hangi besinler B grubuna faydalı? Hangi besinler AB grubuna faydalı? Hangi besinler 0 grubuna faydalı? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte kan grubuna göre faydalı besinler ve kan grubuna göre zararlı besinler...

Aşağıda gıdalar kan grupları için faydalı, zararlı ve nötr olarak gösterilmiştir. Genel bilgiler içermektedir. Kişinin bölgesel ve bir önceki kuşağın beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir.