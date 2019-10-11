Kan şekerini düzenleyen besinler nelerdir? İşte doğal insülin görevi gören besinler...

Çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan diyabet (şeker hastalığı), ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türüdür. Günümüzde dünyada her 12 kişiden 1'i şeker hastalığından etkilenmektedir. Birçok hastalığı önlemek ya da hastalıklara çözüm bulmak için besinlere başvururuz. Peki şeker hastalığını yani diyabeti önleyen besinler nelerdir? Özellikle tam bir şifa kaynağı olan sumak kan şekerinizi dengeleyerek diyabete karşı kalkan görevi görüyor. Peki mucizevi bir besin olan sumağın faydaları nelerdir? Diyabet (şeker hastalığı) hangi besinlerle önlenebilir? İşte bizi diyabetten koruyan kan şekerimizi dengeleyen besinlerden en önemlileri...