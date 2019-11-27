Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı!

Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin ortaya çıktı! Bu besinin, akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin %86'sını öldürdüğü ortaya çıktı. Lezzetli ve sağlık kazandırıcı bir meyve olmasıyla tanınan Acai, son yıllarda tüm dünya tarafından tanınmaya başlandı. Sağlıklı yaşam için bir numaralı besin olarak adlandırılan Acai meyvesinin kanser hücrelerini öldürdüğünün anlaşılmasıyla bilinirliği arttı. Acai meyvesinin birçok hastalığı iyileştirdiği ispatlanmıştır. İşte mucize besin acai meyvesinin faydaları...