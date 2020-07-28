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hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı! İşte süper besin...

hücrelerini öldüren en etkili besin ortaya çıktı! Bu besinin, akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin %86'sını öldürdüğü ortaya çıktı. Lezzetli ve sağlık kazandırıcı bir meyve olmasıyla tanınan Acai, son yıllarda tüm dünya tarafından tanınmaya başlandı. Sağlıklı yaşam için bir numaralı besin olarak adlandırılan Acai meyvesinin kanser hücrelerini öldürdüğünün anlaşılmasıyla bilinirliği arttı. Acai meyvesinin birçok hastalığı iyileştirdiği ispatlanmıştır. İşte mucize besin acai meyvesinin faydaları...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 10:39
Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı! İşte süper besin...

hücrelerini öldüren en etkili besin ortaya çıktı! Bu besinin, akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin %86'sını öldürdüğü ortaya çıktı. Lezzetli ve sağlık kazandırıcı bir meyve olmasıyla tanınan Acai, son yıllarda tüm dünya tarafından tanınmaya başlandı. Sağlıklı yaşam için bir numaralı besin olarak adlandırılan Acai meyvesinin kanser hücrelerini öldürdüğünün anlaşılmasıyla bilinirliği arttı. Acai meyvesinin birçok hastalığı iyileştirdiği ispatlanmıştır. İşte mucize besin acai meyvesinin faydaları...

Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı! İşte süper besin...

Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur.

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Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı! İşte süper besin...

Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı! İşte süper besin...

Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı! İşte süper besin...

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.

Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı! İşte süper besin...

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

Acai çileği, tüm meyveler gibi birçok fayda sağlıyor. İşte en önemli yararları…

Kanser hücrelerini öldüren en etkili besin açıklandı! İşte süper besin...

ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.

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