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  • Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

Araştırmalar sonucu saptanan bu 10 yiyecek gerçekten hücrelerinin yok edilmesini sağlıyor. İşte 10 besin...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 15:21
Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

Araştırmalar sonucu saptanan bu 10 yiyecek gerçekten hücrelerinin yok edilmesini sağlıyor. İşte 10 besin...

Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

ZERDEÇAL

Yapılan araştırmaların ve çalışmaların açık bir şekilde gösterdiğine göre zerdeçal çok etkili bir antioksidan ve enfeksiyon gidericidir. Tüketmek isterseniz, çayını yapıp keyifle içebilirsiniz.

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Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

DENİZ BİTKİLERİ

Demir, magnezyum, kalsiyum ve iyot gibi bir çok mineral bakımından zengindirler ve bu yüzden özellikle kolon kanseri olmak üzere bütün hastalıkları riskini azaltır.

Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

ÜZÜM

Özellikle kırmızı üzümde bulunan özel bir antioksidan, bağırsaktaki hücrelerin anormal gelişmesine sebep olan siklooksijenaz bileşiğin etkisini ortadan kaldırır. Günlük tüketimlerde veya doğal meyve sularının tüketilmesiyle bu bileşiğe karşı vücudunuza direnç kazandırabilirsiniz.

Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

TATLI SU YOSUNLARI VE MAVİ-YEŞİL ALGLER

Güney Koreli bilim adamlarının araştırmalarına göre tatlı su yosunlarının içinde bulunan karotenoidin kanseri önlemede etkili olduğu ispatlandı. B, E, K ve beta karoten bakımından zengin olan mavi yeşil algler de kanseri önlemede oldukça etkili. Ayrıca vücudumuzda bulunan ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılmasında da büyük bir etkiye sahipler. Aktarlardan toz halinde alabilir veya bitkisel takviye şeklindeki güvenilir kaynaklı haplardan kullanabilirsiniz.

Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın düzenli olarak kullanılmasının, kansere dolaylı yoldan sebep olan bazı kimyasal süreçleri önlediği anlaşılmıştır. Yeşil çayı demleyip afiyetle içebilirsiniz.

Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

TURPGİLLER

Hücrelerdeki DNA hasarını önleyen bu yiyecekler kanseri engelleme açısından büyük bir öneme sahiptirler. Bir çok vitamini, minerali, besini ve özelikle glukozinolat gibi önemli kimyasalları içeren turpgiller dediğimiz karnabahar, brokoli, lahana vb. yiyeceklerin tüketilmesi de kanseri önleme de etkili yöntemlerden biridir.

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