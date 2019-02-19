Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlanmış 10 besin!

TATLI SU YOSUNLARI VE MAVİ-YEŞİL ALGLER

Güney Koreli bilim adamlarının araştırmalarına göre tatlı su yosunlarının içinde bulunan karotenoidin kanseri önlemede etkili olduğu ispatlandı. B, E, K ve beta karoten bakımından zengin olan mavi yeşil algler de kanseri önlemede oldukça etkili. Ayrıca vücudumuzda bulunan ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılmasında da büyük bir etkiye sahipler. Aktarlardan toz halinde alabilir veya bitkisel takviye şeklindeki güvenilir kaynaklı haplardan kullanabilirsiniz.