Kanserden koruduğu ortaya çıktı! Kanseri önleyen mucize...

Bazı besinler kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırma konusunda vücuda daha fazla destek veriyor. Kanserden korunmada doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, bazı besinlere sofralarda daha fazla yer vermek gerektiğini belirtiyor. Kanserli hücrelerin oluşumunu, gelişimini ya da yayılmasını engelleyen, geciktiren besinlere hayatımızda daha çok yer açmalıyız. Peki, kanseri önleyen besinler nelerdir? Hangi besinler kanser hücrelerinin büyümesini önlüyor? İşte kanserden koruyan besinler…