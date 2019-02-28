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Giriş Tarihi: 28.02.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 20:16
Kanserin düşmanı 34 yiyecek

Kansere karşı en büyük silah ise kuşkusuz doğru beslenme. Zerdeçal, brokoli, elma, böğürtlen düzenli tüketerek bazı kanser türlerinden korunmak mümkündür. Hepimizin evinde olan bu yiyecekler kanserin en büyük düşmanıdır.

Kanserin düşmanı 34 yiyecek

ELMA

Bol miktarda "kuarsetin" içerir. Kanser tedavisinde, kanserden korunmada, alerji ve kalp damar hastalıklarında yararlı. Günde kabuklarıyla birlikte en az 2 elma tüketilmeli.

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Kanserin düşmanı 34 yiyecek

NAR

Son çalışmalar, narın kanserojen madde verilen farelerin genlerinde yüzde 30 civarında dü ;zelme sağladığını gösteriyor. İçerdiği bazı maddeler sayesinde kolesterol ve şekeri dengeleyen nar, kalp sağlığını da koruyor. Bu nedenle günde 1 bardak taze sıkılmış nar suyu içilmeli ya da 2-3 tane nar yemeli.

Kanserin düşmanı 34 yiyecek

KARA ÜZÜM

Son 10 yıl içindeki çalışmalar, kara üzümün kanser önleyici rolüne işaret ediyor. Ayrıca kalp damar hastalıklarından da koruyor. Çekirdeği ve kabuğuyla birlikte yenmesi gerekiyor. Günde 1-2 bardak kadar tüketilebilir.

Kanserin düşmanı 34 yiyecek

BÖĞÜRTLEN

İçeriğindeki "eliagic asit" kanserli hücrelerin ölmesini sa ğlıyor. Böğürtlen yaprakları da çok faydalı, çay şeklinde tüketilebilir.

Kanserin düşmanı 34 yiyecek

YABANMERSİNİ

Vücudu kanserden koruyan enzimleri aktif hale getirerek kansere yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp krizinden de koruyor.

Kanserin düşmanı 34 yiyecek

KİRAZ

Bol miktarda "flavon" denen yaralı bir madde ihtiva eder. Kanser oluşumunu ve kanserin ilerlemesini engeller. Özellikle meme, cilt, akciğer ye karaciğer gibi kanser tiplerinde etkili.

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