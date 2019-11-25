Kansızlığa iyi gelen mucize besinler...

Vücudumuz birtakım fonksiyonlar için bazı vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Dışarıdan alınan bu vitamin ve mineraller, pek çok sağlık sorununun da önüne geçer. Demir de vücudun ihtiyacı olan minerallerden bir tanesidir. Demir, kandaki oksijeni vücuda taşımakla görevli olduğundan vücut için vazgeçilmez minerallerdendir. Vücudumuz tarafından üretilmeyen, ancak besinler yoluyla vücuda alınabilen demir, bağışıklık sistemini güçlendiriyor; eksikliğinde yorgunluk, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar yaratıyor. Peki, demir eksikliğinin nedenleri nelerdir? Kansızlık olarak bilinen demir eksikliğini gidermek için hangi besinleri tüketmek gerekir?