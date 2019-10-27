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Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

Vücudumuzda aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan , toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimize uğrar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki, karaciğer toksinlerden nasıl arındırılır? İşte karaciğerdeki zehri kısa sürede atan besinler…

Giriş Tarihi: 27.10.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 16:32
Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

Vücudumuzda aldığımız her zararlı madde karaciğerde birikir. Sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen organlardan biri olan , toksinlerden arınmadığı takdirde birçok hastalık ortaya çıkar. Çin tıbbına göre, insan vücudundaki beş iç organda zehirli maddeler birikir, bu zehirli maddelerin birikmesi, vücutta belirtiler bırakır. Karaciğerde zehirli maddeler birikirse, tırnak üzerine çıkıntılı çizgi veya tırnak çökmesi görülür. Vücudumuza giren her türlü toksin bir şekilde karaciğerimize uğrar ve vücudu arındırmanın yolu sağlıklı bir karaciğerden geçer. Peki, karaciğer toksinlerden nasıl arındırılır? İşte karaciğerdeki zehri kısa sürede atan besinler…

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz.

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Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

Ancak karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindibitkisidir.

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder. Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğeri demirhindi bitkisiyle kısa sürede eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

DEMİRHİNDİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Demirhindi çayını hazırlamak için olarak 1 litre suyu kaynatın. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesini suya ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketmeniz gerekir.

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

KARACİĞERİ GENÇLEŞTİREN ÇAY NASIL İÇİLMELİ?

Bu çayı sabah ve akşam olmak üzere içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırıp içebilirsiniz.

Not: Herhangi bir yan etki görülmemesi için ilk olarak bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın.

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, sağlığını doğrudan etkiliyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı...

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